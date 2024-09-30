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跟著「愛玩苗栗」LINE平台 享優惠還可以抽iPhone 16
苗栗縣觀光協會今天發表「愛玩苗栗」LINE平台，結合18鄉鎮市300多家業者，遊客跟著吃喝玩樂，不僅享有優惠，還有集點刮刮樂抽贈品，及抽iPhone 16等好康，也獲得熱烈回響，已有3萬多名會員。
苗栗縣長鍾東錦、觀光協會理事長游志勇等人，今天發表「愛玩苗栗」LINE平台，游志勇說，平台未演先轟動，先前在旅展等活動推介，加上現有的鐵道自行車等平台，目前已有3萬多名會員，結合18鄉鎮市300多家業者，涵蓋食、宿、遊、購等層面。
縣府文化觀光局長林彥甫肯定平台為苗栗觀光加分，他說，掃碼即可註冊加入會員，啟動專屬優惠。集點旅行走得更多，也更多好康，智能導航隨行，店家資訊透明化供選擇；此外，任選50家優惠券，集點3個店家消費，送刮刮卡隨機刮出贈品，集滿4鄉鎮市送抽獎券，有機會抽中10支iPhone 16。
鍾東錦表示，LINE功能強大，觀光協會與縣府合作設置平台行銷，打造苗栗觀光大縣，尤其是平台結合遊戲的趣味性，不論集點或抽獎，都為遊程中增添趣味，歡迎國內、國外遊客跟著平台到苗栗體驗。
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