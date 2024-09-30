桃園楊梅中興路入選優先改善路段 施作人行道意見分歧

桃園市楊梅區中興路入選「全民參與街道改善平台」優先改善路段，地方有人贊同但也出現反彈聲浪，桃園市養工處今天說，目前仍在規劃中，最快明年5月開工，會加強與地方溝通。

內政部7月推出「全民參與街道改善平台」，第一梯次提案有桃園市楊梅區中興路、台中市南屯區向上路一段、新北市淡水區學府路、台北市大安區安居街、新竹縣竹東鎮東寧路二段、宜蘭縣羅東鎮文林路、嘉義市東區蘭井街、新竹市香山區大庄路等8處入選為優先改善路段。

桃園市政府交通局表示，桃園市楊梅區中興路是埔心火車站前垂直延伸道路，與台1線永美路交叉，只有雙向各1線道，尖峰時段車流量大，道路兩側為商家，常有車輛臨停採買需求，加上通勤上下課時段行人多，常見人車爭道，樂見中央補助改善工程，提供友善行人環境。

每天行經中興路上下班不願具名的民眾說，中興路兩側騎樓，部分可供民眾行走，部分卻無法通行，民眾被迫走到馬路上與車爭道，若遇通勤上下班時間，還有學生、教職員等湧現，人車爭道更是令人擔憂，希望中央加緊規劃人行道保障行人安全。

民進黨籍桃園市議員鄭淑方告訴中央社記者，這項投票屬於全國性質，許多外地人並不清楚當地情況，且網路投票以年輕族群為主，忽略地方長輩心聲，人行專用道設置立意良善，但需有配套措施並顧及店家權益及臨停空間，否則不宜貿然實施，服務處近日就收到逾200人陳情反對。

當地光華里里長徐逢漳指出，埔心地區以往人口少、路不大，中興路兩側有許多店家，機車停靠空間不足，施作雙側人行道雖然可強化行人安全，但卻有可能影響店家生意，嚴重的話有可能造成商圈萎縮，引發不少地方居民反對。

養護工程處指出，目前規劃正在設計中，經費約新台幣2232萬元，預定年底完成設計，明年3月完成發包，5月開工，並預計於115年2月完工。施作範圍自埔心車站至金龍二路，預計沿線560公尺施作雙側人行道，於維持雙向單車道配置前題下，以新設人行道搭配設置斜式機車格，後續將於地方說明會及相關會勘彙整地方及用路人共識，對於地方反彈會加強溝通。