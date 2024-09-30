快訊

氣象署公布最新風雨預測 「5地區」達停班課標準

疑涉浮報助理費遇搜索赴大陸3天 黃紹庭今下午收押禁見

每天惡心字眼羞辱女性！至少4北市女議員遭恐嚇性騷 顏若芳：已備案

桃園楊梅中興路入選優先改善路段 施作人行道意見分歧

中央社／ 桃園30日電
桃園市楊梅區中興路入選內政部「全民參與街道改善平台」優先改善路段，桃園市政府養護工程處30日表示，目前仍在規劃中，會加強與地方溝通。中央社
桃園市楊梅區中興路入選內政部「全民參與街道改善平台」優先改善路段，桃園市政府養護工程處30日表示，目前仍在規劃中，會加強與地方溝通。中央社

桃園市楊梅區中興路入選「全民參與街道改善平台」優先改善路段，地方有人贊同但也出現反彈聲浪，桃園市養工處今天說，目前仍在規劃中，最快明年5月開工，會加強與地方溝通。

內政部7月推出「全民參與街道改善平台」，第一梯次提案有桃園市楊梅區中興路、台中市南屯區向上路一段、新北市淡水區學府路、台北市大安區安居街、新竹縣竹東鎮東寧路二段、宜蘭縣羅東鎮文林路、嘉義市東區蘭井街、新竹市香山區大庄路等8處入選為優先改善路段。

桃園市政府交通局表示，桃園市楊梅區中興路是埔心火車站前垂直延伸道路，與台1線永美路交叉，只有雙向各1線道，尖峰時段車流量大，道路兩側為商家，常有車輛臨停採買需求，加上通勤上下課時段行人多，常見人車爭道，樂見中央補助改善工程，提供友善行人環境。

每天行經中興路上下班不願具名的民眾說，中興路兩側騎樓，部分可供民眾行走，部分卻無法通行，民眾被迫走到馬路上與車爭道，若遇通勤上下班時間，還有學生、教職員等湧現，人車爭道更是令人擔憂，希望中央加緊規劃人行道保障行人安全。

民進黨籍桃園市議員鄭淑方告訴中央社記者，這項投票屬於全國性質，許多外地人並不清楚當地情況，且網路投票以年輕族群為主，忽略地方長輩心聲，人行專用道設置立意良善，但需有配套措施並顧及店家權益及臨停空間，否則不宜貿然實施，服務處近日就收到逾200人陳情反對。

當地光華里里長徐逢漳指出，埔心地區以往人口少、路不大，中興路兩側有許多店家，機車停靠空間不足，施作雙側人行道雖然可強化行人安全，但卻有可能影響店家生意，嚴重的話有可能造成商圈萎縮，引發不少地方居民反對。

養護工程處指出，目前規劃正在設計中，經費約新台幣2232萬元，預定年底完成設計，明年3月完成發包，5月開工，並預計於115年2月完工。施作範圍自埔心車站至金龍二路，預計沿線560公尺施作雙側人行道，於維持雙向單車道配置前題下，以新設人行道搭配設置斜式機車格，後續將於地方說明會及相關會勘彙整地方及用路人共識，對於地方反彈會加強溝通。

人行道 桃園 行人

延伸閱讀

綠營籲總預算案多溝通 張善政：政院該弄懂立院為何退

汙水下水道工程占用平鎮國中門口 地方憂交通衝擊

不再人車爭道 淡海新市鎮人行道增設機車彎

台中七期蛋黃區人行道問題好多 立委爭取3700萬元改善

相關新聞

桃園楊梅中興路入選優先改善路段 施作人行道意見分歧

桃園市楊梅區中興路入選「全民參與街道改善平台」優先改善路段，地方有人贊同但也出現反彈聲浪，桃園市養工處今天說，目前仍在規...

影／山陀兒颱風來勢洶洶…竹縣部分活動喊停 寶二水庫又見溢流

颱風山陀兒侵台，新竹縣部分活動紛紛喊停或順延，新竹台大分院原定10月2日推出的「安寧電影院」將延至10月9日周三下午；竹...

跟著「愛玩苗栗」LINE平台 享優惠還可以抽iPhone 16

苗栗縣觀光協會今天發表「愛玩苗栗」LINE平台，結合18鄉鎮市300多家業者，遊客跟著吃喝玩樂，不僅享有優惠，還有集點刮...

竹縣「大隘三鄉」聯合運動會擴大為文化季 上午引燃聖火

新竹縣「大隘三鄉」北埔、峨眉、寶山鄉聯合運動會睽違40年，去年由寶山鄉重新恢復舉辦，今年由北埔鄉公所接棒，並擴大推出兩周...

桃園萬聖城26日登場！變裝競賽獎金最高1萬元 即日受理報名

桃園萬聖城10月26日在桃園藝文廣場及藝文綠園道登場，今年活動以「搗蛋鬼學院」為主題，除了金曲演唱會、卡通人偶見面會和踩...

苗栗市26日晚辦桌100桌 客家經典「四炆四炒」飄香

四炆四炒客家經典菜色，苗栗市公所10月26日晚上在苗栗縣議會旁經國路廢道辦桌100桌，今天辦理競賽，期待打出特色品牌，讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。