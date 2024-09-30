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竹縣「大隘三鄉」聯合運動會擴大為文化季 上午引燃聖火

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹即時報導
三鄉聯運的聖火隊與眾人合影。圖／北埔鄉公所提供
三鄉聯運的聖火隊與眾人合影。圖／北埔鄉公所提供

新竹縣「大隘三鄉」北埔、峨眉、寶山鄉聯合運動會睽違40年，去年由寶山鄉重新恢復舉辦，今年由北埔鄉公所接棒，並擴大推出兩周的「大隘文化季」，上午三鄉在北埔慈天宮引香火，並用手工炒茶點燃運動會的母火盆，展開聖火傳遞儀式；北埔鄉長莊明增指出，今年規畫將三鄉運動會擴大舉辦，是要讓更多人認識新竹縣的客庄文化，新竹以科技聞名全台，但新竹不是只有廠房及現代科技，更有豐富的歷史文化，值得探訪與體驗。

北埔鄉長莊明增指出，今年規畫將三鄉運動會擴大舉辦，在客委會與新竹縣政府鼎力支持下，規畫一系列的文化產業活動與運動賽事，希望透過活動凝聚全國客家人的情感，將客家精神發揚光大，打造「北大隘 、南六堆」的全國知名度。

北埔鄉公所指出， 2024大隘文化季，其中球類競賽與第一屆鄉長盃電競比賽將於10月19日舉辦，膨風路跑嘉年華緊接著在10月20日上午登場，下午還有國際音樂會，將邀韓國知名樂團與國內樂團一起同台演出；活動當天還有好吃好玩的產業市集，讓遊客好逛、好吃、好玩，更好買。主活動日10月26日將於北埔國中開幕，除傳統的田徑比賽，還有熱鬧有趣的客家趣味競賽，包括滾鐵環、揹穀包、採種搶收等，這次賽事還特別規畫早期客家年節常見的博弈競賽，包括押象棋、跌三烏、四色牌等，讓這次運動會增添濃厚的客庄色彩。

除了辦各項競賽，展現大隘三鄉的團結精神與文化風采外，北埔鄉公所還收集了大隘三鄉開墾以來許多珍貴的歷史照片，將於鄧南光影像紀念館展出，邀全國民眾一同來見證這場盛大的文化盛事，今年運動會的火炬已點燃，期待10月的到來，見證客庄文化的再次發光發熱。

客委會藝文傳播處長廖美玲上午出席，與北埔鄉長莊明增、峨眉鄉長王增忠、寶山鄉長邱振瑋、北埔峨眉議員王辰翔、寶山議員邱坤桶及三鄉代表、村長多人共同辦記者會及啟動儀式，象徵大隘三鄉團結一致，往共同的目標邁進，與世界接軌並永續傳承客庄精神。

三鄉聯運今天傳遞聖火，上午以手工炒茶點燃母火盆。圖／北埔鄉公所提供
三鄉聯運今天傳遞聖火，上午以手工炒茶點燃母火盆。圖／北埔鄉公所提供
新竹縣「大隘三鄉」北埔、峨眉、寶山鄉聯合運動會睽違40年，去年由寶山鄉重新恢復舉辦，今年由北埔鄉公所接棒，並擴大推出兩周的「大隘文化季」。記者胡蓬生／攝影
新竹縣「大隘三鄉」北埔、峨眉、寶山鄉聯合運動會睽違40年，去年由寶山鄉重新恢復舉辦，今年由北埔鄉公所接棒，並擴大推出兩周的「大隘文化季」。記者胡蓬生／攝影
慈天宮主委姜心源代表引香火至母火燈。圖／北埔鄉公所提供
慈天宮主委姜心源代表引香火至母火燈。圖／北埔鄉公所提供
三鄉聯運今天傳遞聖火，上午以手工炒茶點燃母火盆。圖／北埔鄉公所提供
三鄉聯運今天傳遞聖火，上午以手工炒茶點燃母火盆。圖／北埔鄉公所提供
三鄉聯運今天傳遞聖火，上午以手工炒茶點燃母火盆，隨後並開始交接聖火。圖／北埔鄉公所提供
三鄉聯運今天傳遞聖火，上午以手工炒茶點燃母火盆，隨後並開始交接聖火。圖／北埔鄉公所提供

客委會 客家人 新竹 路跑 運動 鄉長

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