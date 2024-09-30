桃園萬聖城26日登場！變裝競賽獎金最高1萬元 即日受理報名

桃園萬聖城10月26日在桃園藝文廣場及藝文綠園道登場，今年活動以「搗蛋鬼學院」為主題，除了金曲演唱會、卡通人偶見面會和踩街討糖活動，27日還有變裝競賽，前三名獎金從3千元到1萬元不等，即日起受理報名。

桃園市觀光旅遊局今公布「搗蛋鬼學院」4名原創腳色，分別擔任「裝糊塗學院」、「惡作劇學院」、「愛胡鬧學院」和「黑白講學院」班長，等待民眾尋找它們打卡拍照，現場另有隱藏版裝置，處處充滿驚喜。

觀旅局表示，萬聖城必不能少的變裝競賽將於10月27日下午3時舉行，今年擴大辦理，有個人、團體和寵物3組賽事，大小朋友和毛小孩都能上台比拚，即日起受理報名，詳細報名辦法及活動資訊請至活動官網（https://halloweencity.tycg.gov.tw）查詢。