苗栗市26日晚辦桌100桌 客家經典「四炆四炒」飄香

四炆四炒客家經典菜色，苗栗市公所10月26日晚上在苗栗縣議會旁經國路廢道辦桌100桌，今天辦理競賽，期待打出特色品牌，讓全台及世界看見，要吃正宗客家菜，就到苗栗市。

苗栗市盛事2024風箏節，10月26、27日在後龍溪河濱公園登場，公所搭配於26日晚上辦理「四炆四炒美食晚宴」，開放民眾認桌100桌，另有30桌招待志工，公所經書面審查，4家業者獲得辦桌資格，今天在貓裏客家學苑舉辦四炆四炒美食競賽。

競賽指定土雞拼盤、筍乾焢肉、客家小炒、豬肺鳳梨炒木耳、客家湯品，及鹹甜糯米飯雙拼6道料理，另4道自選，經來賓試吃品嘗，結果春輝外燴獲「大師廚神」獎、家傳農產品企業社「食藝珍品」獎，同樂飲食店「獲創新瑰寶」獎、統美小吃部「食尚風華獎」，10月14日起開放訂桌，一桌4000元。