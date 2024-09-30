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先種先贏 苗栗產官學推藍莓成農業新明星作物

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
台灣藍莓具有新鮮、無毒種植等優勢，產量卻僅占進口量不到2%，苗栗產官學合作推動成農業新明星作物。圖／彭彥豪、李虹萱提供
台灣藍莓具有新鮮、無毒種植等優勢，產量卻僅占進口量不到2%，苗栗產官學合作推動成農業新明星作物。圖／彭彥豪、李虹萱提供

台灣藍莓市場鮮果需求1年產值6億元，國內生產僅2%，苗栗縣政府認為大湖草莓的經驗「先種先贏」，產官學合作推廣成為農業新明星作物，今天辦理論壇，希望更多年輕人投入智慧農場種植藍莓。

苗栗縣政府看中藍莓市場商機，農業部農村發展及水土保持署台中分署也有意發展相關農業，縣府、台中分署一拍即合，今天在聯合大學共同主辦藍莓產業國際講座暨年度成果工作坊，12名青農參加。

財團法人台灣生態城市暨國土規劃學會秘書長陳育正指出，台灣藍莓市場需求，10年內進口從871公噸，成長到去年3000公噸，產值約6億元，但產量不到2%，還有很大的空間。

苗栗縣目前在後龍鎮、西湖鄉及卓蘭鎮等地種植約5公頃，7年級彭彥豪、李虹萱夫婦2021年開始種植藍莓，李虹萱說，台灣藍莓主打友善無毒種植，新鮮採收完，快速送到消費者成了優勢，與進口藍莓區隔，也受到消費者青睞。

青農郭秩均表示，藍莓需求量很大，但台灣產量非常欠缺，很多青農都看到市場，開始投入種植，但一開始投入的資金比較高，希望公部門補助，降低投入成本門檻，否則一般小農擔心風險。

縣長鍾東錦說，藍莓是高經濟作物，就像大湖草莓先種先贏，走在前面比別人進步，等別人進步，也跟著進步，走在前面一定是贏家，苗栗產官學合作，支持青農相關資源，智慧農場把藍莓的面積、產量擴大，並有效行銷，建立冷鏈系統保存，第一名的市場利潤比例，也一定是最高，希望更多青農加入，藍莓可以在開花結果，成為農業明星作物。

台灣藍莓具有新鮮、無毒種植等優勢，產量卻僅占進口量不到2%，苗栗產官學合作推動成農業新明星作物。圖／彭彥豪、李虹萱提供
台灣藍莓具有新鮮、無毒種植等優勢，產量卻僅占進口量不到2%，苗栗產官學合作推動成農業新明星作物。圖／彭彥豪、李虹萱提供
台灣藍莓具有新鮮、無毒種植等優勢，產量卻僅占進口量不到2%，苗栗產官學合作推動成農業新明星作物。圖／彭彥豪、李虹萱提供
台灣藍莓具有新鮮、無毒種植等優勢，產量卻僅占進口量不到2%，苗栗產官學合作推動成農業新明星作物。圖／彭彥豪、李虹萱提供

苗栗縣 農業部 青農

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