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山陀兒颱風來！桃園農友憂甜柿災損 提前搶收早熟甜柿
山陀兒颱風逐漸逼近台灣陸地，風雨增強，桃園市復興區今天上午間歇雨勢，隨著後山甜柿進入產期，部分成熟早柿農民趁颱風前搶收，復興區農會總幹事高理忠表示，山上最早成熟的甜柿果園相繼採收，擔心颱風落果災損，紛紛提前搶收早熟甜柿，並做好颱風災損應變措施。
復興區栽種甜柿果園大約30公頃，集中後山的卡拉、光華、雪霧鬧等地區栽種，約30多家果農，種植日本甜柿為主，由於栽種海拔高、日夜溫差大及土質影響，甜柿口感清脆多汁，每年10至11月進入甜柿產季對外銷售，深受消費者喜愛，去年產量高達1.8萬公斤，繼水蜜桃之後，甜柿成為復興區農會促銷重點。
高理忠擔心山陀兒颱風帶來甜柿果園影響，上午分別前往甜柿果園巡視和了解甜柿果園情形，高理忠表示，復興區甜柿果園最早成熟的甜柿已在2、3天來陸續採收，如今颱風來襲，農友紛紛將成熟落果較大的甜柿提前進行搶收，避免颱風風大雨大，造成落果損失，農會也協助農友做好農友提前做好災損應變準備。
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