回收手機抽筆電、iPhone 16 竹市再加碼1000 mL洗碗精
新竹市環保局10月1日至10月31日舉辦手機回收月活動，活動期間完成回收步驟並登錄抽獎資訊，就有機會贏得ASUS筆記型電腦、iPhone 16、SAMSUNG Galaxy S24、SONY無線降噪耳機及千元電子禮券等大獎，若親自到環保局回收廢手機，再加碼1000 mL洗碗精1瓶。
新竹市環保局長江盛任指出，去年竹市手機回收月共回收3125支廢手機，成果顯著，期望透過建立有效的回收機制與資源循環，實現淨零綠生活。建議市民定期檢視家中舊手機，若仍可使用，可提供給有需要的親朋好友；如已損毀則應提交回收。
江盛任提醒，回收前應遵循「檢、刪、排」3步驟，定期「檢」查壞掉或不再使用的手機；回收前務必「刪」除個人資料或恢復原廠設定以及「排」定回收方式，確保回收過程順利。
新竹市代理市長邱臣遠表示，手機內含的重金屬如鉛、鎘、汞、溴和氯若未經妥善處理，將會流入土壤和地下水，造成嚴重的環境污染。為避免廢手機不當棄置所帶來的環境問題，市府團隊鼓勵市民參與廢手機回收，促進資源循環再利用，提高環境品質。
環保局表示，市民只需將家中舊手機交至環保局、通路賣場、電信業者、手機品牌門市或便利商店（如統一超商、全家便利商店），每回收1支廢手機並成功登錄，即可獲得1次抽獎機會；若集滿3次抽獎機會，系統將自動加碼1次。活動詳情可查詢環境部資源循環署（https://phonerec.com.tw/）或新竹市環保局資源回收網（https://hccepb.ihc-recycle.com.tw/）獲取最新消息。
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