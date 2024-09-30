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新竹通APP明年上線 繳費、找車位還可免費打1999

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
以往民眾要下載多個APP才能完成圖書借閱、公有停車場（位）動態、公車站動態查詢等服務，未來透過「新竹通」APP即可享有所有服務。圖／新竹市政府提供
以往民眾要下載多個APP才能完成圖書借閱、公有停車場（位）動態、公車站動態查詢等服務，未來透過「新竹通」APP即可享有所有服務。圖／新竹市政府提供

新竹市政府籌備「新竹通」APP，整合規費繳納、圖書借閱、資訊查找、線上申辦等多元服務，預計明年上線試營運。多名議員提出對個資揭露與數位落差等憂心，市府強調，已投入大量人力進行資安檢測及系統安全調校，安全無虞後，再推動上線。

新竹市政府編列2800萬元預算推動建置「新竹通」APP數位市政服務，去年下半年開始啟動規畫作業，今年已陸續完成使用者體驗設計及系統建置採購發包等作業，經過上百場次密集的需求訪談及討論會議，目前已完成系統分析及設計作業，服務包含市政服務、會員整合、繳費服務、衛生福利、文化休閒及交通生活等6大類功能。

新竹市代理市長邱臣遠說明，「新竹通」依據各服務項目權限區分，具有訪客、一般會員、實名會員3種模式，以往民眾要下載多個APP才能完成圖書借閱、公有停車場（位）動態、公車站動態查詢等服務，未來透過「新竹通」APP即可享有所有服務，同時也新增免費撥打「1999網路客服」及戶政臨櫃線上取號功能。

不過市議員劉崇顯、劉康彥、廖子齊等議員都曾提出資安與個資保護疑慮，並舉例若是要繳納停車費，不能夠僅靠輸入車牌號碼，就能得知他人訊息。

邱臣遠也表示，「新竹通」建置期已投入大量人力資源進行資安細部規畫、資安檢測及系統安全調校等作業，待確認系統安全無虞後，再推動系統上線；另因「新竹通」採購案今年2月辦理第1次招標公告無合格廠商廢標，經第2次招標公告始於今年5月下旬完成發包作業，評估全案建置期約需1年，目前已完成系統分析設計，10月將正式啟動系統開發，預計明年上線試營運。

行政處表示，未來民眾只需透過「新竹通」多元身分驗證機制，即可使用便利的市政數位服務，此外，「新竹通」也將導入ISMS資訊安全管理制度及通過ISO27001資安驗證，確保資訊系統機密性、完整性及可用性。

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