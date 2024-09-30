龜吉拉再見！桃園地景藝術節閉幕 桃警維安圓滿達成

為期17天的2024桃園地景藝術節圓滿閉幕，吸引眾多人潮欣賞藝術之作，其中8米高的藝術作品「龜吉拉」更是吸引民眾打卡拍照。桃園警方為了維護治安及交通，展期共出動警力3429人次、義交861人次管制，終讓活動順利落幕。

本次展演主題結合龜山地景與人文產業發展特色，展區分為「上龜山」桃園酒廠、長庚醫院轉運站、機捷A8站、機捷A7站、體育大學，及「下龜山」中正公園、眷村故事館及憲光二村等地。其中最吸睛的作品「龜吉拉」位於憲光二村展區，吸引許多民眾拍照打卡，文化局表示閉幕後龜吉拉將繼續擺放原地1個月，直至10月底移除。

桃警指出，此次動員警力3429人次、義交861人次實施展區作品安全維護及展區周邊交通疏導管制，可說是全體總動員，除龜山分局外，交通警察大隊、保安警察大隊、捷運警察隊均加入相關維安工作，刑事警察大隊及各科、室亦加入指揮所作業，讓活動期間交維工作得以圓滿順遂。

為勉勵執勤同仁辛勞，桃園市警局局長吳坤旭在中秋節當日親自前往指揮所鼓舞同仁士氣並頒發加菜金，感謝同仁犧牲假期，維護活動安全，同時也期勉同仁明年台灣燈會相關維安工作也要一起努力。