苗栗台3新增3固定桿十月上路 苗市5路段停車假日收費

10月1日新上路，台3線苗栗縣三灣鄉、獅潭鄉路段，警方新增3支固定桿測速開始執法，另苗栗市區5個路段公有路邊停車格，市公所將啟動3個月試辦假日收費，民眾要特別注意。

苗栗縣警局在三灣鄉台3線「彎中彎」103.1公里、103.5公里處，另在獅潭鄉台3線121.9公里處，最新建置各1支固定桿照相取締超速，將於10月1日執法，3處速限均為每小時60公里。

其中，台3線103.2公里至108公里設有區間測速，區間內103.5公里南向再設固定桿，也是國內首見，另出了區間測速北口，103.1公里北向新設固定桿，警方「嚴陣以待」，主要考量彎中彎交通事故迭有所聞，去年發生24件，今年前半年7件，且部分駕駛人鑽區間測速漏洞，在區間來回飆速，希望有效嚇阻，減少發生事故。

另外，苗栗市公所公有路邊停車市區5個路段，今年7月試辦1個月假日停車收費，統計周轉率約5成，與平日相差不大，許多民眾支持使用者付費，認為好停車多了，市公所決定10月1日起再試辦3個月，若反應不錯，明年跟進頭份市、竹南鎮假日停車收費。