桃園久占車位不繳費 0拖吊惹議

桃園7月修正自治條例，路邊停車逾14天且經公告10天仍未繳費者得拖吊移置。新制上路2個多月，路邊仍見久停車輛且欠費逾6萬元，但市府拖吊車輛仍掛零；交通局表示，新制因拖吊業務協調與通知書改版未能如期執行，現已完成，10月1日上路。

台中也有久停占用又不繳費現象，欠費最高達11萬9035元，已針對現象修訂自治條例，若停放逾7天又不繳費，將拖吊移置保管，繳清欠費才能領車，但新制有待行政院核定後公告實施。

「桃園市公有停車場收費及管理自治條例」過去僅針對封閉型的公共停車場有拖吊移置辦法，路邊停車格久停占用無法可管，交通局雖修法提解方，但至今未落實，路邊仍可見汽車夾著厚厚停車繳費單，不僅引起路過民眾注意，更令有停車需求民眾質疑政府執法公信力。

交通局解釋，新制雖7月上路，但拖吊業務須與警察局交通大隊協調，追討欠費流程也要跟行政執行署商量，再加催繳通知單與拖吊移置公文改版，使得政策執行困難。不過相關作業已完成，也統計出全市共41輛久停且未繳費汽車，其中一輛欠6萬930元，將於10月1日貼單公告，滿10日即拖吊。

國民黨桃園市議員舒翠玲表示，公部門業務分工複雜，協調需要時間，但停車格供需與民眾息息相關，自治條例已經通過且公告實施，協調與執行應該加速一下。

民進黨桃園市議員許家睿指出，八德拖吊場至今流標無營運商，地方違停只能靠警方開單和其他地區業者支援，既有的違停拖吊業務都執行困難，更何況要落實新政策，建議交通局檢討發包標案與管理辦法，設法補足量能，才有辦法執行各項業務。