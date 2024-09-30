聽新聞
0:00 / 0:00

桃園久占車位不繳費 0拖吊惹議

聯合報／ 記者陳俊智陳秋雲／連線報導
桃園針對久占路邊停車格且未繳費車輛有自治條例可管，但辦法上路2個多月，執行率至今掛0。記者陳俊智／攝影
桃園針對久占路邊停車格且未繳費車輛有自治條例可管，但辦法上路2個多月，執行率至今掛0。記者陳俊智／攝影

桃園7月修正自治條例，路邊停車逾14天且經公告10天仍未繳費者得拖吊移置。新制上路2個多月，路邊仍見久停車輛且欠費逾6萬元，但市府拖吊車輛仍掛零；交通局表示，新制因拖吊業務協調與通知書改版未能如期執行，現已完成，10月1日上路。

台中也有久停占用又不繳費現象，欠費最高達11萬9035元，已針對現象修訂自治條例，若停放逾7天又不繳費，將拖吊移置保管，繳清欠費才能領車，但新制有待行政院核定後公告實施。

「桃園市公有停車場收費及管理自治條例」過去僅針對封閉型的公共停車場有拖吊移置辦法，路邊停車格久停占用無法可管，交通局雖修法提解方，但至今未落實，路邊仍可見汽車夾著厚厚停車繳費單，不僅引起路過民眾注意，更令有停車需求民眾質疑政府執法公信力。

交通局解釋，新制雖7月上路，但拖吊業務須與警察局交通大隊協調，追討欠費流程也要跟行政執行署商量，再加催繳通知單與拖吊移置公文改版，使得政策執行困難。不過相關作業已完成，也統計出全市共41輛久停且未繳費汽車，其中一輛欠6萬930元，將於10月1日貼單公告，滿10日即拖吊。

國民黨桃園市議員舒翠玲表示，公部門業務分工複雜，協調需要時間，但停車格供需與民眾息息相關，自治條例已經通過且公告實施，協調與執行應該加速一下。

民進黨桃園市議員許家睿指出，八德拖吊場至今流標無營運商，地方違停只能靠警方開單和其他地區業者支援，既有的違停拖吊業務都執行困難，更何況要落實新政策，建議交通局檢討發包標案與管理辦法，設法補足量能，才有辦法執行各項業務。

停車格 桃園 議員

延伸閱讀

YouBike前30分鐘免費有變數 新北：年底前更謹慎評估

前空軍桃園基地設施群「05警戒區」完成修復 明年開放

桃園路邊停車格欠費久占移置辦法上路2個月 執行率掛0

接軌國際商務新脈動 桃園蜜月世紀大飯店 創新商務旅遊新樣貌 多元特色活動吸客

相關新聞

桃園久占車位不繳費 0拖吊惹議

桃園7月修正自治條例，路邊停車逾14天且經公告10天仍未繳費者得拖吊移置。新制上路2個多月，路邊仍見久停車輛且欠費逾6萬...

竹縣10條社區秘境 邀您體驗鄉土之美

秋天是適合旅遊的季節，新竹縣政府今年盤點10條社區體驗路線，每一處都蘊藏著動人的故事和深厚的文化底蘊。其中關西鎮東光社區...

前空軍桃園基地設施群「05警戒區」完成修復 明年開放

桃園市定古蹟「前空軍桃園基地設施群」曾駐紮參與八二三砲戰的F-86軍刀機，更誕生揚名國際的「黑貓中隊」。市府規畫打造航空...

桃園10月住宿好康多 名字有「國慶」、萬聖裝扮都優待

10月桃園好好玩，雙十國慶和12、13日在大溪慈湖有3場演唱會，26日到11月3日在藝文廣場也有桃園萬聖城系列活動，而桃...

台積電熊本設廠提升經濟 竹市與八代市簽協議更多合作

新竹市代理市長邱臣遠今天出席日本東京舉辦的2024日本旅展，並與熊本縣八代市簽署友好城市交流協議。八代市長中村博生表示，...

99歲也參賽！風城盃健康麻將賽開打 82歲退休校長奪冠

新竹市西北扶輪社主辦「2024風城盃健康麻將大賽」今天正式開打，最年長的參賽者高齡99歲，經過4圈熱烈激戰後，由82歲的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。