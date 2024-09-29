前空軍桃園基地設施群「05警戒區」完成修復 明年開放

桃園市定古蹟「前空軍桃園基地設施群」曾駐紮參與八二三砲戰的F-86軍刀機，更誕生揚名國際的「黑貓中隊」。市府規畫打造航空城博物館園區，其中，05警戒區修復工程前年12月8日開工，今年4月3日竣工，文化局表示，該區預定明年6月開放，成為桃園空軍基地博物館。

前空軍桃園基地設施群是國內重要國防軍事基地，2016年公告指定市定古蹟，並經航空城都市計畫劃定為7處公園用地與古蹟保存區，總面積達13公頃，保存60餘棟建築與設施物。

由於古蹟建物眾多，且涉及航空城都市計畫，修復工程採分期分區方式進行。2022年，市府獲文化部核定5916萬元，先以「05警戒區」及「35中隊飛機棚廠」作為修復標的。其中，「05警戒區」前身為台灣空防最前線的緊急起飛待命地點，4座機庫與警戒室有通道互通，提高人員機動性，極具重要的歷史意義。

文化局表示，此次修復工程已於今年4月3日竣工，預計明年6月將開放成為空軍基地博物館，市長張善政日前也親自拜訪空軍一級上將周至柔家屬，洽談200餘件文物建檔造冊合作事宜，預計今年會完成建檔，並針對展覽模式簽署備忘錄，期待明年開幕營運時，周至柔文物能成為開幕展的一大亮點。

繼05警戒區修復完成後，文化局指出，今年將完成35中隊附屬設施與照相技術中隊規畫設計，待文化部文化資產局開放再造歷史現場申請補助作業，會再爭取修復工程補助經費，逐年完工。