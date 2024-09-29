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桃園10月住宿好康多 名字有「國慶」、萬聖裝扮都優待

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園萬聖城往年活動都吸引大批人潮造訪，今年活動為期9天，預計10月26日開城（圖為2023年桃園萬聖城活動）。記者陳俊智／攝影
桃園萬聖城往年活動都吸引大批人潮造訪，今年活動為期9天，預計10月26日開城（圖為2023年桃園萬聖城活動）。記者陳俊智／攝影

10月桃園好好玩，雙十國慶和12、13日在大溪慈湖有3場演唱會，26日到11月3日在藝文廣場也有桃園萬聖城系列活動，而桃園市觀光旅遊局與桃園好棧旅宿業者也推出多種住房優惠，除了姓名有「光輝國慶月」其中一字可享住宿8折，甚至還有憑萬聖節打扮住房半價的超狂方案。

觀旅局周柏吟表示，桃園萬聖城已成桃園指標性活動，今年活動包括金曲演唱會、裝扮踩街和卡通人物見面會，而10月桃園還有許多活動，除了10日到13日「慈湖光輝十月-十尚音樂季」，19、20二天有原住民族聯合豐年節，19日到11月17日有鐵玫瑰藝術節，希望搭配旅宿業者合作推出的優惠，讓旅客造訪桃園物超所值。

桃園超過30家旅宿業者與觀旅局合作推住宿優惠方案，桃園區嘉仕特飯店即日起至10月31日憑身分證姓名有「光輝國慶月」其中1字就享入住8折，福容大飯店桃園店10月1日至11月3日著萬聖節服裝入住則有半價優惠。

觀旅局在10月推出「國慶萬聖桃園好好玩～桃園好棧拍照打卡」活動，10面結合萬聖節及國慶煙火意象的打卡牆，只要拍照上傳臉書粉絲專頁「樂遊桃園」活動貼文並標註一位好友就能參加抽獎，獎品為超商禮券500元，共有50個名額。

觀旅局表示，10面打卡牆分別設在名人堂花園大飯店、和逸飯店桃園館、福容大飯店桃園、桃園喜來登酒店、尊爵天際大飯店、南方莊園渡假飯店、尊爵大飯店、住都大飯店、福容大飯店桃園機場捷運A8和台北諾富特華航桃園機場飯店，其他桃園好棧的優質旅館與民宿也有張貼活動海報，與海報合影也能參加抽獎。相關優惠詳見桃園觀光導覽網(https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw/event/news/5120)。

桃園萬聖城往年活動都吸引大批人潮造訪，今年活動為期9天，預計10月26日開城（圖為2023年桃園萬聖城活動）。記者陳俊智／攝影
桃園萬聖城往年活動都吸引大批人潮造訪，今年活動為期9天，預計10月26日開城（圖為2023年桃園萬聖城活動）。記者陳俊智／攝影

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