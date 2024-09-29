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台積電熊本設廠提升經濟 竹市與八代市簽協議更多合作

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市代理市長邱臣遠今天出席日本東京舉辦的2024日本旅展，並與熊本縣八代市簽署友好城市交流協議。圖／新竹市政府提供
新竹市代理市長邱臣遠今天出席日本東京舉辦的2024日本旅展，並與熊本縣八代市簽署友好城市交流協議。圖／新竹市政府提供

新竹市代理市長邱臣遠今天出席日本東京舉辦的2024日本旅展，並與熊本縣八代市簽署友好城市交流協議。八代市長中村博生表示，台積電到熊本縣設廠，讓熊本經濟大幅提升，期待以後與新竹市能有更多合作的機會。

邱臣遠指出，這次日本旅展台灣館是歷年來最多攤位參加，依據觀光署統計，台灣今年赴日旅遊人數已突破300萬人次，今年9月25日至29日市府也派出團隊參加日本旅展，向全球旅客介紹新竹市的城市魅力，接連三天B2B商談會、旅展設攤交流，受到廣大好評迴響，深受日本旅客、觀光同業歡迎，超過1千人次到竹市攤位洽詢參觀。

邱臣遠表示，新竹市擁有非常多具特色的文化觀光資源，據觀光署統計，新竹市在日籍旅客來台住宿人數中，佔全台非直轄市的首位，此次簽署的友好交流協定，為兩市之間的交流樹立了新的里程碑，雙方期待未來透過更間密切的交流合作，促進城市旅遊成長，也為觀光產業創造更多商機，延續市長高虹安「宜居永續」的施政核心。

八代市長中村博生指出，八代市是一座充滿創新與活力的城市，近年來在許多領域取得了卓越的成果，如開發使用米粉製作的蛋糕，充分展現地方特色的創意食品。此外，八代市在國際文化交流方面也不遺餘力。今年7月，八代市派遣了8名青年學生前往海外友好城市進行國際交流，期待未來八代市也能派出青年團到訪新竹市，增進兩地年輕人對不同文化的理解與認識。

八代市長中村博生表示，台積電到熊本縣設廠，讓熊本經濟大幅提升，非常期待以後與新竹市能有更多合作的機會。往後八代市與新竹市的友好交流將是首要任務，透過深化親善關係，兩地能夠攜手合作，推動觀光、文化和教育等多方面的交流。

新竹 日本 熊本

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