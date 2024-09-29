香山濕地施工挨批影響候鳥 竹市府：做防颱整備

有鳥友反映，新竹市香山濕地賞蟹步道日前擺放裝置藝術惹議，今天又有怪手在現場施工，影響候鳥棲息。新竹市政府指出，今天的工程為因應颱風「山陀兒」來襲，進行防颱整備。

台灣野鳥保育協會理事黃蜀婷今天向中央社記者表示，日前有鳥友反映賞蟹步道上出現1座突兀的黃色大型裝置藝術，散發油漆味，導致候鳥不敢停留。未料今天又有鳥友發現香山濕地有怪手在施工，仔細觀察，現場只剩蜻蜓，已不見任何鳥類停棲。

黃蜀婷指出，香山濕地是國家級重要濕地，擁有豐富魚蟹資源，各地候鳥會選擇在此棲息，其中還有國際瀕危野鳥「諾氏鷸」，竹市府本來可驕傲得向世界分享香山濕地的生態復育成果，但在候鳥季擺放裝置藝術、派怪手施工，令人不解及遺憾。

她表示，以香港米埔自然保護區為例，當地政府都會在候鳥季來臨前、結束後進行相關工程或清理，根本不會在候鳥季做嚴重影響候鳥棲息的事，呼籲新竹市府正視問題，不要糟蹋世界級的生態觀光資源。

對此，新竹市政府產業發展處指出，因應颱風「山陀兒」來襲，今日的施工內容是進行防颱整備，步道周邊有大型廢棄膠筏及漂流木因人力無法處理而使用機具協助清理，以降低災害風險，減少損失。

至於裝置藝術爭議，新竹市政府產業發展處26日曾透過文字表示，香山濕地藝術季至今已辦理第5年，每年都會在賞蟹步道展示藝術裝置，今年展期為10月5日至10月20日，其中位於賞蟹步道的藝術作品為「時光旅行艙－夕陽黃」。

產發處指出，此作品為藝術季展期的臨時性裝置藝術，並非永久放置，且賞蟹步道旁有鳥島供候鳥停棲；漲潮時，賞蟹步道未開放民眾進入，鳥類判別無威脅性後，仍有停棲在步道上。