99歲也參賽！風城盃健康麻將賽開打 82歲退休校長奪冠

新竹市西北扶輪社主辦「2024風城盃健康麻將大賽」今天正式開打，最年長的參賽者高齡99歲，經過4圈熱烈激戰後，由82歲的退休校長蔡英抱走冠軍，2至4名依序是78歲的陳郭柏雲、95歲的許光輝及89歲的彭瑞卿。

健康麻將大賽創辦人、西北扶輪社前社長同時也是市議員張祖琰指出，健康麻將大賽今年邁入第20屆，每年的大賽讓長輩們來跟老朋友打個4圈麻將動動腦、敘敘舊，打麻將前帶動肢體運動、促進血液循環，20年來陪伴長輩度過歡喜快樂又健康的日子。

談起創辦原因，張祖琰說，20年前就看到社會逐漸邁入高齡化，希望宣導長輩健康老化，平日要多動動腦，維持頭腦的靈活以預防失智，並且也提醒長輩要重視運動健身，多吸收醫療健康的知識，所以創辦這個活動，很高興看到這個有意義的活動年年持續辦理，陪伴長輩20年。

張祖琰表示，今年大賽開出45桌、共計有180人參賽，最年長的99歲，90歲以上的有11人，80歲以上的超過3分之1。除了麻將大賽，現場還有盲人的專業按摩舒緩緊繃的肢體、醫師的義診照顧長輩身體健康，今年更增加寵物諮詢和陶藝體驗，長輩打個4圈麻將後，開心的帶著禮物、獎品歡喜快樂的回家。

西北扶輪社社長王美羚表示，今年特別感謝元培醫事科技大學一起協辦，校方也在活動現場由健康休閒管理系、視光系及寵物保健系師生團隊分別提供身體組成分析、視力保健及毛小孩體檢等服務攤位，也提供民眾陶藝手作體驗課程，讓活動更豐富多元。