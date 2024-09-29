桃園路邊停車格欠費久占移置辦法上路2個月 執行率掛0

桃園7月修正自治條例，路邊停車逾14天且經公告10天仍未繳費者得拖移置。新制上路2個多月，路邊仍見久停車輛且欠費逾6萬元，但市府拖吊車輛仍掛零；交通局表示，新制因拖吊業務協調與通知書改版未能如期執行，現已完成，10月1日上路。

「桃園市公有停車場收費及管理自治條例」過去僅針對封閉型的公共停車場有拖吊移置辦法，路邊停車格久停占用無法可管，交通局雖修法提解方，但至今未落實，路邊仍然可見汽車夾著厚厚一疊停車繳費單，不僅引起路過民眾注意，更令有停車需求的民眾質疑政府執法公信力。

交通局解釋，新制雖然7月上路，但因拖吊業務須與警察局交通大隊合作，雙方在協調如何執行新政策方面花了一些時間，再加上催繳通知單與拖吊移置公文改版，使得先前政策執行困難。不過，相關作業現已完成，也統計出全市共有41輛久停且未繳費汽車，其中一輛欠費6萬餘元，將於10月1日貼單公告，滿10日即拖吊移置。

國民黨桃園市議員舒翠玲表示，公部門業務分工複雜，協調需要時間，但停車格供需與民眾息息相關，自治條例已經通過且公告實施，協調與執行應該加速一下。