「一條溝」變身不臭、不髒、不醜 好望角公廁苗栗推薦參賽

苗栗縣後龍鎮好望角熱門景點，早期「一條溝」公廁遭詬病，鎮公所前年花費千萬元改造，變身海風意象公廁「不臭、不髒、不醜」，縣府最近推薦參加環境部公廁評比，爭取好成績。

後龍鎮好望角擁有廣闊的海景，及國營台灣鐵路公司海線鐵路的著名後龍灣，尤其是夕陽染紅海面，成了熱門景點，縣府今年並獲交通部觀光署「體驗觀光地方旅遊環境升級中程計畫」，核定「白沙聖域、天空之丘」競爭型計畫總經費4億多元，將於3年內完成各項硬體、軟體工程，朝國際級觀光亮點邁進，好望角備受期待。

「觀光從有乾淨的公廁開始」！縣政府環保局指出，公廁也被視為文明的重要指標，環保局近5年改善完成130座公廁，包括好望角公廁，協助後龍鎮公所爭取，環境部前年補助600萬元，鎮公所配合400萬元改善。

新的大型公廁啟用後，大型風車成背景，又可以俯瞰台鐵後龍灣的風光，一般公廁遊客避之唯恐不及，但好望角經常可見到遊客停留等候上遊覽車，「不臭、不髒、不醜」受到好評。

環保局指出，好望角早期公廁簡陋，尤其是男廁沒有小便斗，僅是一條溝，常為遊客所詬病，甚至視上廁所如畏途，新廁所設置男廁、女廁、親子廁所及無障礙廁所，此外，以在地文化與城市景觀特色，美化廁所的內、外裝，創新流線型設計且符合當地具有海風意象元素，環保局最近推薦代表參加環境部「我家公廁超級讚」績優公廁評比活動。