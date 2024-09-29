千萬元改善 苗縣身心障礙發展中心公廁2.0融入無障礙、友善元素

苗栗縣身心障礙發展中心地下1樓至3樓公廁，縣府最近斥資千萬元改善，全縣唯一配置照護床，新廁所在地風格設計，融入融入無障礙、性別友善、親子友善元素，翻轉部分民眾公廁臭、髒、醜的刻板印象。

苗栗縣肢體傷殘自強協會理事王封台說，新廁所讓許多身障朋友眼睛一亮，有感受到尊重，因一些身障朋友因上廁所不方便，在外有時寧願「忍耐」也不上廁所，長期也習以為常，身障發展中心除了業務與身障有關，還有相關的研習或集會活動，量身打造很貼心，希望帶動更多單位設置友善無障礙廁所。

全縣約有3萬4000人身心障礙朋友，身障發展中心提供水療復健、輔具資源、日間社區作業設施，及照顧中心等服務重要場域，但廁所老舊，且配置不符現行建築物無障礙設施設計規範，縣府社會處爭取環境部補助679萬元，縣府配合392萬元改善地下1樓至3樓公廁，最近完工啟用。

社會處指出，身發廁所2.0中心依問卷調查改善需求設計，每個廁所入口皆有設置視覺障礙者觸摸式地圖，供視障者使用，其中，1、2樓各有2間無障礙廁間，配置照護床，也是全縣1023座公廁唯一有設置者，讓身障者可以平躺，照顧者為他們穿脫衣褲，有尊嚴又安全如廁。