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防中捷事件 桃園軌道2側建案施工計畫須送第3方審查

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府公告高鐵、捷運2側建案施工計畫須先送第三方專業審查，若未通過審查就施工，視同違法開罰（示意圖）。記者陳俊智／攝影
桃園市政府公告高鐵、捷運2側建案施工計畫須先送第三方專業審查，若未通過審查就施工，視同違法開罰（示意圖）。記者陳俊智／攝影

機場捷運今年4、5月接連發生異物入侵軌道，2起事件皆為周邊工地建材掉落，為防重演，桃園市政府公告捷運、高鐵2側建案施工前須將施工計畫送第三方專業公會審查，若未通過審查就施工，視同違法開罰。

機捷龜山段今年4月13日發生工地C型鋼掉落軌道邊，列車一度停駛，未料5月16日新莊段又有相同事件重演，引發大眾運輸工具交通安全疑慮；機捷沿線多處土地重劃還再開發，民眾深怕台中捷運死傷情況再發生，而桃園市政府檢討後，除了強化司機員訓練與精進設備，也從法規面著手。

建管處表示，桃園自2023年8月就導入「施工計畫外審機制」，原先規定只針對山坡地大規模開挖、高樓層、深開挖及有施工疑慮的的建築工地，未明訂高鐵、捷運軌道2側工地，此次公告目的就是把遊戲規則講清楚，讓建商和開發商可預做準備，也無法不知情、不知道等理由推諉。

建管處長莊敬權處長表示，第三方專業機構包含建築師公會、土木建築師公會及結構技師公會等，建商和開發商必須通過審查才能施工，若未通過審查就開工，將依違反建築法對起造人、承造人和監造人開罰，罰款最重一次9萬元，屢勸不聽、情節嚴重者將勒令停工。呼籲建築承包商務必確實履行施工安全責任，以維護公共安全。

桃園市政府公告高鐵、捷運2側建案施工計畫須先送第三方專業審查，若未通過審查就施工，視同違法開罰（示意圖）。記者陳俊智／攝影
桃園市政府公告高鐵、捷運2側建案施工計畫須先送第三方專業審查，若未通過審查就施工，視同違法開罰（示意圖）。記者陳俊智／攝影

建築師 桃園 機場捷運

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