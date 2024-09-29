桃市議長盃路跑破萬人新高 年底前桃園3大路跑跑出健康活力

邁入第15年的桃園市議會議長盃路跑，今天早上在中壢區青埔運動公園開跑，由市長張善政、市議長邱奕勝及立委、議員多人鳴槍起跑，張善政第2年主持路跑並期許熱愛路跑市民越跑越健康，邱奕勝表示，今年參與這項路跑人數突破萬人及創下新高，跑出健康活力，成為市民每年喜愛的路跑活動之一。

桃園市議長盃路跑10年來舉辦頗好評，每年吸引大批父母帶著孩子一起參與，人數愈來愈多，分為21公里、11.5公里及4.5公里，今年更結合卡通人物IP的趣味及親子同樂的主題式路跑，總共各年齡層逾萬人參與路跑，跑出健康。

張善政當上任後連續第二年參加主持這項路跑活動、他說，議長為了市民健康主辦這項路跑，已經邁入第15年，看到現場這麼多熱愛路跑的鄉親參加，市府也很榮幸響應辦理議長盃路跑，期許市民大家身體動起來，跑出健康新活力。