颱風山陀兒海警 雪霸國家公園即起全面禁入
氣象署今天上午8時30分發布輕颱山陀兒海上颱風警報，雪霸國家公園管理處表示，即起全面禁止進入雪霸國家公園生態保護區及其他管制區域活動，原核發入園許可證失效。
中央氣象署今天上午8時30分發布輕度颱風山陀兒海上颱風警報，提醒巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備；山陀兒持續增強，不排除今天深夜至明天清晨發布陸上颱風警報。
雪霸國家公園管理處公告表示，今天上午8時30分起全面禁止進入雪霸國家公園生態保護區及其他管制區域活動。
雪管處指出，停止入園期間，原已核發的入園許可證，依「進入玉山、太魯閣、雪霸國家公園生態保護區申請許可作業須知」第5點及「申請進入雪霸國家公園生態保護區許可注意事項」第14點第8項之規定，此許可證失效；欲再進入園區，須重新申請；颱風警報解除後，視災害復原情形，恢復受理入園活動。
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