輕旅行、DIY、美食好去處 竹縣公開10條社區秘境都有公車到

新竹縣政府今年為民眾盤點10條精彩社區體驗路線，展現了各地的獨特魅力，從茶香四溢的茶園，到充滿人情味的長者共餐空間，每一處都蘊藏著動人的故事和深厚的文化底蘊。縣長楊文科邀請民眾踏上探索之旅，品味美食、欣賞美景，聆聽故事。

楊文科指出，2019年起，縣府成立「新竹縣社區培力育成中心」，讓社區越來越有活力，這次推出的體驗活動，就是要讓鄉親們感受到滿滿的竹縣魅力。

新竹縣社會處長陳欣怡指出，竹北市新國社區的「食物森林」，展現了環境永續的理念，遊客可以參觀社區志工用心打造的多樣化蔬果園和生態池；新埔鎮南平社區的純樸「梨鄉風光」、寶山鄉新城社區的「懷舊蔗農體驗」、橫山鄉橫山社區的「生態旅遊」等，都能讓遊客深入體驗新竹縣的鄉土之美。

陳欣怡指出，今年再新增3條路線，包括關西鎮東光社區，將廢棄豬舍改造成「千鶴茶棧」，榮獲建築園冶獎的長者共餐空間，展現了社區的創新精神；關西鎮金山社區，遊客不僅能在景觀咖啡廳品嘗各式咖啡，還能跟著專業咖啡師深入探索咖啡文化；橫山鄉沙坑社區，為遊客準備了雙重體驗，除了欣賞自然景觀，還能參與跨世代的青銀太鼓隊表演，感受社區的活力。

新竹縣社會處表示，這次盤點的10條社區教育體驗活動路線，皆可搭乘公車抵達，如關西鎮的部分社區可搭乘幸福巴士前往。社會處特別鼓勵長者和身心障礙者們積極參與這些社區活動，體驗社區的溫暖，增進與鄰里間的互動。