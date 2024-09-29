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山陀兒颱風來襲 竹市應變中心二級開設 提醒民眾防颱準備

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
山陀兒颱風來襲，新竹市消防局整備並測試防汛搶救器材因應風災。圖／新竹市政府提供
山陀兒颱風來襲，新竹市消防局整備並測試防汛搶救器材因應風災。圖／新竹市政府提供

中央氣象署今天發布輕度颱風山陀兒的海上颱風警報，預測北部地區將迎來強勁風勢和明顯降雨。新竹市上午9時成立災害應變中心二級開設，消防局應變小組已進駐，各局處亦成立應變小組，隨時待命進行搶災及事故排除。

新竹市代理市長邱臣遠指出，根據氣象預報，颱風將於明天起逐漸向北移動，竹市將開始受到風雨影響。市府已成立二級災害應變中心以因應相關情況，預估10月2日下半天至10月3日上半天風雨最為強烈，10月4日上午風雨才會逐漸趨緩並開始恢復常態，提醒市民共同落實防颱整備。

邱臣遠表示，9月27日起，已預先責成各局處加強區域排水、雨水下水道及側溝清淤，巡檢地下道及抽水站設備，並強化主要道路的行道樹固定或適當修剪，確保在建工程機具穩固，以及備妥防汛搶救器材，要求於明天中午12時前完成。此外，提醒市民務必做好居家防颱措施，妥善固定招牌及盆栽等易掉落物，並修剪過大的花木枝葉，在颱風期間減少外出，注意自身安全。

新竹市政府說明，竹市各區公所將於9月30日8時起開放24小時供民眾領取沙包，請有需要的市民前往領取。此外，防水擋板也可借用，市民需攜帶身分證件前往任三區區公所（全天候24小時開放）借用。

為便利沿海地區的民眾，每天上班時間（8時至17時）也可於海濱市民活動中心（新竹市北區聖軍路26號）和海山聯里辦公室（新竹市香山區長興街1-1號）借用。由於防水擋板體積較大（L型，94x60x50公分），建議開車前往以便載運。

山陀兒颱風來襲，新竹市城銷處人員針對影響交通的路樹進行修剪。圖／新竹市政府提供
山陀兒颱風來襲，新竹市城銷處人員針對影響交通的路樹進行修剪。圖／新竹市政府提供
山陀兒颱風來襲，新竹市環保局人員針對水溝進行清淤，確保排水順暢，避免積淹水。圖／新竹市政府提供
山陀兒颱風來襲，新竹市環保局人員針對水溝進行清淤，確保排水順暢，避免積淹水。圖／新竹市政府提供

新竹 邱臣遠 颱風

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