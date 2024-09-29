其人其事／蔡擎平推廣CPR 研發隨身C袋

桃園市蘆竹消防分隊小隊長蔡擎平過去曾被急診醫學會選為年度十大傑出救護技術員，今年再獲頒113年度模範公務人員。近年他積極宣導基本生命救命術，推廣逾萬人，為了強化宣導CPR效率，更巧思設計「隨身C袋」急救教具，已申請專利，希望更多人學習CPR知識，助人也利己。

蔡擎平對救護感興趣，去年於全國救護高峰會救護競賽奪第一名，他認為，要救活一個人環節相扣，「第一時間CPR很重要」，先前八德區有名男子在社區大廳突然倒地，還好社區有建置AED，一旁住戶及保全見狀也有立即對他實施CPR，男子經搶救後恢復意識，顯見CPR重要性。

不過，蔡擎平也提到，曾看過不少民眾急救時姿勢千奇百怪，可能是缺乏機會認識CPR，他也有感CPR課程時「安妮」假人模型太少，導致學習效果有落差。

蔡擎平為此設計出簡單輕便的宣導品「隨身C袋」，平時是環保購物袋，打開後中間即可充氣，示意人體的胸口鼓起，袋身則印上AED（自動體外心臟電擊去顫器）位置，讓民眾不需要安妮就可以練習CPR。

蔡擎平說，「隨身C袋」已經申請專利，教育部得知後更找廠商大量製作教學，「隨身C袋」將逐步向外推廣；他也認為，除了CPR，「AED也很重要」，目前多數AED建置在工廠或學校等地，應該更普及化，建議政府能與超商合作建置AED設備，提高民眾使用機會。