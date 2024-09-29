高虹安復出跑基層 罷高連署行動持續

新竹市長高虹安被控立委任內詐領助理費，7月底一審判刑、停職後沉寂多日，但近期動作頻頻，多次受邀出席地方活動或大型聚會，傳出仍受不少市民支持。另方面罷免高虹安團體喊出行動持續，昨出動志工在街頭衝連署，目前獲1360份連署，距一階連署門檻3547份，還有差距。

對於罷免行動持續，高虹安方面不予回應。新竹市政府回應，各項施政都在穩健推進中，市府團隊會持續精進，以市民福祉為依歸，打造屬於所有市民的安居科技城。

罷免高虹安行動自6月啟動，主因是不滿高虹安執政及其深陷官司的爭議，截至8月底收到逾1200份連署書，但9月以來連署數量成長緩慢。

罷免高虹安團體指出，9月後因為志工們開學、開工了，比較忙碌，但他們不會放棄，只要高虹安和代理市長邱臣遠在位一天，罷免就會持續存在一天。

民進黨市議員楊玲宜認為高虹安近期出席多場活動，「為復出暖身示眾」，直言高虹安此舉是在宣示自己還是新竹市政府的主人。

民進黨市議員陳建名則批邱臣遠頻繁出國，「新竹市總體競爭力的排名比前市長林智堅任內下滑9名，甚至比高虹安任內還下滑4名」，表現比高虹安差勁。

國民黨市議員吳旭豐說，高虹安市長雖暫時停職，但新竹市市政都在持續正常運行。至於市長出訪規畫及預算都是經過議會審核通過，市長率團出訪也都能帶回國外經驗，呼籲綠營不要將所有事情都泛政治化，一直在唱衰新竹市。