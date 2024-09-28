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桃園特寵認養「黑澤巨蜥」成明星 審核過才能當飼主

中央社／ 桃園28日電

桃園市動保處今天舉辦寵物嘉年華，非犬貓特殊寵物認養中的黑澤巨蜥外型酷似哥吉拉，成為另類明星吸引圍觀。動保處說，已有7人申請認養，後續還要經過審核和家訪才會確定飼主。

桃園市政府動物保護處今天下午在桃園市樂天棒球場旁舉辦寵物嘉年華，現場也有「非犬貓特殊寵物」認養活動，其中的黑澤巨蜥由動保員牽著在草地上溜達，吸引不少民眾圍觀。

動保處說，這次非犬貓特殊寵物認養活動，一般認養部分包括鳳梨小太陽鸚鵡、賈丁鸚鵡、月輪鸚鵡、和尚鸚鵡、兔子、黃金鼠、加卡利亞倉鼠及花枝鼠等共13隻；特殊寵物的指定認養則有折衷鸚鵡、黑澤巨蜥及赫曼陸龜共3隻。

桃園市政府動物保護處動物衛生課長朱道明向中央社記者表示，指定認養的特寵飼主須具備特殊條件，今天在現場向動保處申請後會再書面審核，最後還要派員家訪，確認飼主具備特寵所需的飼養環境。

朱道明舉例，折衷鸚鵡叫聲很大、會咬人，曾被兩次棄養，不適合有老人和小孩的家庭；赫曼陸龜因為屬性，不能養在池塘；黑澤巨蜥則需要有一定的泥土地放風空間和大量肉食的餵食方式，飼主也要能花時間陪伴。

朱道明說，黑澤巨蜥的詢問度最高，今天有7個人申請認養；這隻巨蜥是1個月前在楊梅捕獲，有民眾報案「鱷魚」出沒，動保員到場後才發現是黑澤巨蜥，初估已經流浪數月，可能因為先前被人飼養，個性十分親人，在動保處放風時常常向員工「討抱抱」。

申請認養黑澤巨蜥的24歲彭先生本身是動物飼養員，對爬蟲類有熱忱，他向中央社記者表示，先前就在網路上看到楊梅有黑澤巨蜥流浪的消息，曾去現場但沒找到，追蹤得知被動保處捕獲後就趕緊來申請，希望能順利收養。

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