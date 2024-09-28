竹市淨灘清出800公斤垃圾 盼守護海洋環境

竹市府說，今天在幸福沙灣辦淨灘活動，活動串連桃園市、新竹縣及苗栗縣並號召約2000人淨灘，此次共清理垃圾達800公斤，以維護海岸線整潔，也守護海洋環境。

新竹市政府日前發起聯合秋季淨灘活動，並串連桃園市、新竹縣及苗栗縣響應，今天在幸福沙灣執行淨灘，竹市府秘書長張治祥、桃園市副市長蘇俊賓、苗栗縣長鍾東錦等人出席，並號召約2000人前往淨灘。

陳姓民眾參與淨灘活動說，此次與孩子共同參加淨灘活動，在沙灘上有不少塑膠垃圾，包含塑膠瓶、鋁罐、廢棄紙張等，很多都是日常生活垃圾，他讓孩子自行將垃圾撿起並分類，是很好的環保教育行程。

竹市環保局長江盛任告訴中央社記者，此次活動不僅民眾參與，也有企業、團體加入，共同捲起衣袖清理海洋廢棄物，以實際行動愛地球，這次共清理垃圾達800公斤，其中一般垃圾達580公斤、資源回收物220公斤。

江盛任說，此外推動「廢棄漁網回收再生專案」，啟用漁網回收再利用場域及建立獎勵回收機制，鼓勵漁民加入漁網回收生力軍行列，合力守護健康安心的海洋環境。

江盛任指出，持續針對轄內的海岸線進行巡檢及清理，以「即查即清」方式，讓海岸保持乾淨狀態，在今年度截至9月已清理約41公噸海岸廢棄物，守護海洋環境。