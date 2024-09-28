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汙水下水道工程占用平鎮國中門口 地方憂交通衝擊

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市汙水下水道管線工程推進至平鎮區，不過振興路上的工作井位置距離平鎮國中校門口太近，加上工程會占用慢車道及部分人行道，校方擔心影響家長接送學生上放學，希望工作井位置可以往德育路二段方向調整。記者翁唯真／攝影
桃園市汙水下水道管線工程推進至平鎮區，不過振興路上的工作井位置距離平鎮國中校門口太近，加上工程會占用慢車道及部分人行道，校方擔心影響家長接送學生上放學，希望工作井位置可以往德育路二段方向調整。記者翁唯真／攝影

桃園市汙水下水道管線工程推進至平鎮區，不過振興路上的工作井位置距離平鎮國中校門口太近，加上工程會占用慢車道及部分人行道，且跟人行道改善工程撞期，校方擔心影響家長接送學生上放學，希望工作井位置可以往德育路二段方向調整，民代也憂心鐵道局已封閉環南地下道車道，車輛改道至振興地下道，屆時對地方衝擊更大。

桃園市水務局回應，工程約6個月時間，將討論是否調整工作井位置遠離校門口，並盡量在寒假施工，減少衝擊。桃園市養工處也說，10月將先施工校旁中豐路上人行道推縮約40公尺的避車彎，協助紓解家長接送車流，工程於今年12月底前完成。

汙水下水道管線工程於平鎮國中周邊道路要興建工作井，目前水務局擇定的位置於中豐路與振興路、振興路平鎮國中校門口前及振興西路與德育路二段口，而工作井工程所需寬度約4.4公尺，人行道需保留1.5公尺寬度，其餘擇會占用到慢車道，工期約6個月。

市議員舒翠玲表示，校方正在施作人行道改善工程，且與水務局要施工的位置重疊，若養工處先完工又需要重新開挖地底管線，會浪費公帑。

平鎮國中校長李培濟說，工作井位置距離校門口太近，校方逾1000名學生，一半以上家長都在該處接送，工程恐影響學生上放學，且工程將占用人行道及慢車道，振興路車流多擔心學生安全受阻。

舒翠玲也憂心環南地下道已封閉部分車道，民眾改道往振興地下道通行，若再封閉慢車道僅剩2線道，交通問題恐雪上加霜，昨會勘希望施工單位能協調減少工期並盡量在寒假施工，還有是否能調整工作井位置，減低交通衝擊。

養工處表示，平鎮國中人行道改善工程為中豐路、校方正門口右方振興路及德育路二段上，是開口合約可以配合水務局工期，校方擔心的接送問題，養工處可先施作中豐路上人行道退縮興建避車彎，原3.8公尺寬人行道退縮剩1.9公尺，而避車彎長度約40公尺，可同時停放8台車，工程預計今年10月開工、年底前完工，其餘部分則配合下水道工程完工後施作。

水務局回應，原訂工作井位置校方希望調整，不過若遠離校門，恐又與德育路二段距離過近，影響路口交通，將與施工單位再研擬確切位置，目前尚未確定何時開工，將與地方協調完成後決定。

桃園市交通局說，將待工程單位確定位置，並提出交維計畫後，再檢視是否需要調整，將交通衝擊降至最低。

桃園市汙水下水道管線工程推進至平鎮區，不過振興路上的工作井位置距離平鎮國中校門口太近，加上工程會占用慢車道及部分人行道，校方擔心影響家長接送學生上放學，希望工作井位置可以往德育路二段方向調整。記者翁唯真／攝影
桃園市汙水下水道管線工程推進至平鎮區，不過振興路上的工作井位置距離平鎮國中校門口太近，加上工程會占用慢車道及部分人行道，校方擔心影響家長接送學生上放學，希望工作井位置可以往德育路二段方向調整。記者翁唯真／攝影
桃園市汙水下水道管線工程推進至平鎮區，不過振興路上的工作井位置距離平鎮國中校門口太近，加上工程會占用慢車道及部分人行道，校方擔心影響家長接送學生上放學，希望工作井位置可以往德育路二段方向調整。記者翁唯真／攝影
桃園市汙水下水道管線工程推進至平鎮區，不過振興路上的工作井位置距離平鎮國中校門口太近，加上工程會占用慢車道及部分人行道，校方擔心影響家長接送學生上放學，希望工作井位置可以往德育路二段方向調整。記者翁唯真／攝影
桃園市汙水下水道管線工程推進至平鎮區，不過振興路上的工作井位置距離平鎮國中校門口太近，加上工程會占用慢車道及部分人行道，校方擔心影響家長接送學生上放學，希望工作井位置可以往德育路二段方向調整。記者翁唯真／攝影
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人行道 桃園

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