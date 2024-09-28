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赴新竹孔廟祭孔 邱臣遠：持續落實高虹安「新竹好學」政策

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
三民國中國樂社在祭孔大典上以國樂演奏古曲。記者巫鴻瑋／攝影
三民國中國樂社在祭孔大典上以國樂演奏古曲。記者巫鴻瑋／攝影

新竹市代理市長邱臣遠今天上午出席新竹孔廟大成至聖先師孔子誕辰2574周年釋奠典禮並擔任正獻官，儀式全程依循古禮，還由民富國小及三民國中學生分別擔任佾生及樂生。邱臣遠表示，教育最重要，市府團隊積極落實市長高虹安「新竹好學」政策。

邱臣遠指出，培養一個人的品格涵養，最重要的就是教育，自市長高虹安上任以來，市府團隊積極落實「新竹好學」施政策略，持續推動多項優質教育政策，包括「班班有網路，生生用平板」、「安心通學專車」、「加速推動新建校舍工程」。

祭孔大典上午8點在新竹孔廟舉行，祭典由邱臣遠擔任正獻官，清華大學教務長巫勇賢擔任東配分獻官，陽明交大教務長陳永昇擔任西配分獻官，孔子第75代孫孔祥竹擔任東哲分獻官，天德佛堂董事長黃水仙擔任西哲分獻官，典禮在莊嚴且肅穆的鐘鼓樂聲中展開，參與人員恭敬地遵循古禮進行鳴鼓、啟扉、迎神、進饌、三獻禮等儀節。

新竹市府民政處說明，釋奠典禮邀請天德佛堂眾道親擔任禮生，並由天德佛堂合唱團演唱大成至聖歌，典禮六佾舞團與國樂配樂則由民富國小舞蹈班及三民國中國樂社學生擔任佾生及樂生，舞蹈班學童右手秉翟（ㄉㄧˊ，音同笛），左手持籥（ㄩㄝˋ，音同月）演出，並配以國樂演奏北宋大晟府所編大成樂章之昭平、宣平、秩平、敘平、德平等曲目，遵循古禮表達對大成至聖先師孔子崇敬與讚頌之意。

祭孔大典後，現場也送出文昌筆及象徵智慧毛的麵線和代表勤學聰明的芹菜及蔥給現場觀禮祭孔的民眾作為紀念，同時希望拿到文昌筆的學子們都能在接下來的學業及考試上都能表現凸出、文思泉湧、勤學勵志。

新竹孔廟祭孔大典，典禮上由民富國小舞蹈班學童擔任佾生。記者巫鴻瑋／攝影
新竹孔廟祭孔大典，典禮上由民富國小舞蹈班學童擔任佾生。記者巫鴻瑋／攝影
新竹孔廟祭孔大典，典禮上由學童擔任佾生。記者巫鴻瑋／攝影
新竹孔廟祭孔大典，典禮上由學童擔任佾生。記者巫鴻瑋／攝影

孔子 新竹 邱臣遠 高虹安

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