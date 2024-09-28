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苗栗市火旁人市集今起運營 食神爭霸戰12青創攤商進駐

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
火旁人市集今天正式啟用運營，現場徐小姐麻糬坊的麻糬深具客庄美食風味也備受好評，購買人潮不斷。記者吳傑沐／攝影
火旁人市集今天正式啟用運營，現場徐小姐麻糬坊的麻糬深具客庄美食風味也備受好評，購買人潮不斷。記者吳傑沐／攝影

苗栗市公所自籌700多萬元設置的中苗鐵路高架橋青年商場，更名火旁人市集，今天正式啟用運營，進駐的12家攤商是由公所日前舉辦的食神爭霸戰脫穎而出，各具特色；上午開幕儀式中，公所頒發每攤1萬元創業啟動金，現場還有百元美食挑站賽、美食集章換500元現金券活動，市長余文忠歡迎大家到新市集享用特色美食。

苗栗市前市長邱鎮軍轉換跑道選上立委後，其任內公所自籌700萬元，改善中苗高架橋下青年商場計畫，在余文忠接任市長後，更名火旁人市集，接續設置新門面招牌，新增12個攤位，新舊賣場中間的高架橋圓柱下方，改裝成舞台，提供運動空間。

日前公所舉辦食神爭霸戰，評出12組青創業者合作進駐火旁人市集營業，包括客庄美味獎徐小姐麻糬坊、客庄食材獎I-yo餐食手作、客庄吮指獎麒哥燒烤、人氣好味獎三寶隊（西式餐飲）、最佳風味獎水金哥甘草芭樂、專家推薦獎阿勝美味廚房（素食養生麵線）、最佳賣相獎西貢越南美食、最佳組合獎新住民廚房、最佳技巧獎職人手作餃研究所（黃金煎餃）、最佳創意獎MIKA雞蛋糕、最佳潛力獎喬一夏（珍珠肉圓）、色彩繽紛獎涼涼冰果店。

火旁人市集位在中苗鐵路高架橋下，東側緊鄰的鐵道綠色廊道，是苗商、苗中、建台等學生徒步火車站必經之路，也是市民前往貓貍山的重要休閒廊道，進駐攤商都很看好這處市集的商機。縣議員鄭碧玉建議，進駐攤商能同步營業時間，才能吸引人潮聚集，尤其下午學生放學時段，能讓學生在補習或返家前先墊個肚子。

余文忠表示，公所致力客家美食推廣與創新，提供火旁人市集平台，鼓勵青年回鄉創業，盼大家幫忙宣傳增加曝光度，也鼓勵市民用行動多多支持，至少每周來消費一次；同時他也要求攤商做好食品衛生工作，讓消費者安心品嘗美食。

苗栗市自籌700萬元在中苗鐵路高架橋下設置的火旁人市集，今天正式啟用運營。記者吳傑沐／攝影
苗栗市自籌700萬元在中苗鐵路高架橋下設置的火旁人市集，今天正式啟用運營。記者吳傑沐／攝影
苗栗市自籌700萬元在中苗鐵路高架橋下設置的火旁人市集，公所今天舉辦開幕活動，宣告正式啟用。記者吳傑沐／攝影
苗栗市自籌700萬元在中苗鐵路高架橋下設置的火旁人市集，公所今天舉辦開幕活動，宣告正式啟用。記者吳傑沐／攝影
苗栗市火旁人市集今天正式啟用運營，進駐的12家攤商是由公所日前舉辦的食神爭霸戰脫穎而出，各具特色。記者吳傑沐／攝影
苗栗市火旁人市集今天正式啟用運營，進駐的12家攤商是由公所日前舉辦的食神爭霸戰脫穎而出，各具特色。記者吳傑沐／攝影

客家美食 攤商 苗栗市 高架橋

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