桃園李吳彩月32年教職退休大園區任里長 學生也是里長

桃園市大園區青山里長李吳彩月是小學老師退休，在教育界服務32年，熱心的她2022年當選青山里長。巧的是和平里長劉鈺貞是她的學生，如今一起服務基層；教師節前，劉鈺貞特別送咖啡祝賀「里長老師」，感恩這難得的緣分。

李吳彩月民國61年投身教育界，執教32年，曾任圳頭及中埔國小老師、訓導主任，還曾主動爭取擔任特教班導師，陪伴中重度特教生成長，這段時光讓李吳彩月體會因材施教及同理心的重要。

「學生可以用教的，但里民要花時間溝通。」從教師轉戰里長，李吳彩月分享兩者角色最大差異，里長面臨的挑戰更多，關注面向也更多元；從2百多人的校園到5千多人的社區，李吳彩月秉持「凡事要投入才能深入，要有付出才會傑出」的座右銘，退而不休，持續用熱情為里民和社會服務。

「我到現在還是叫老師啊！」和平里長劉鈺貞說，緣分真的很奇妙，她台北教育大學畢業後，第1分工作就在鄉立公托任教，因此認識在公托教跳舞的李吳彩月，還跟她學舞學，牽起兩人幾十年的師生緣分，後來李吳彩月當選里長，兩人從師生變同僚，攜手在大園區服務成為在地美談。

民政局長劉思遠表示，李吳彩月里長在教育界耕耘多年，培育無數優秀學子，退休後仍秉持助人初衷服務社區，初任里長，就帶動志工推動里內環境整潔、爭取停車場改善交通壅塞，感謝李吳彩月里長對地方服務與貢獻。

教師節前夕，劉鈺貞特別在大園里基層建設座談會中，送上咖啡給老師李吳彩月，2人笑說，未來要同進退一起當里長，以行動繼續回饋社會。