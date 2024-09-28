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桃園祭孔贈3口味智慧糕搶手 象徵進桂門、康健、幸福
桃園市長張善政於今日上午前往孔廟，參加紀念大成至聖先師孔子誕辰2574週年釋奠典禮，大典在宮庭雅樂中循古禮三獻儀式及32道程序，張善政擔任正獻官，表達對至聖先師及老師們的崇高敬意。
今日禮生、樂生由桃園高中、青溪國中學生擔綱，東門國小學生任佾生在大成殿演繹六佾舞，左手執一籥、右手持翟，隆重展開釋奠佾舞，鐘鼓齊鳴，場面莊嚴，今年祭孔大典合計約280位學生參演。市議員林政賢、陳美梅、黃婉如、錢龍及孔子後代孔繁昌擔任分獻官，民政局副局長藍品畯任糾儀官，陪祭官由教育局、文化局與各界代表擔任。
民政局長劉思遠表示，孔子思想對文化及教育有深遠的影響，桃園孔廟每年遵循古禮舉行祭孔大典，弘揚尊師重道精神，還舉辦孔子文化節系列活動，透過兒童寫生、闖關遊戲等不同體驗，讓市民朋友以不一樣的形式認識儒家文化及古樂禮儀等藝術。
桃園孔廟今年邀請有60年製糕經驗的明發糕點鋪，製作桂花、綠豆及蜜梅三種口味智慧糕，象徵邁進桂門、康健、幸福，於儀式禮成後分贈觀禮民眾。另外，還準備了粽子造型的「包中零錢包」加手機掛繩，以及印有「桃」字的環保手提杯套限量300個，相關活動詳細資訊請至桃園市孔廟粉絲專頁查詢。
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