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每天加工1噸...全國首座蜂農團體營運 苗縣原鄉小型蜂蜜加工站啟用

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
百壽村原鄉產業生產合作社設置蜂蜜加工站，昨副縣長邱俐俐、縣議員楊文昌、獅潭鄉長劉淑能等人，在賽夏族長老豆鼎發、泰雅族頭目宋國生帶領下，見證加工站正式啟用。圖／苗栗縣政府提供
百壽村原鄉產業生產合作社設置蜂蜜加工站，昨副縣長邱俐俐、縣議員楊文昌、獅潭鄉長劉淑能等人，在賽夏族長老豆鼎發、泰雅族頭目宋國生帶領下，見證加工站正式啟用。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣獅潭鄉百壽村原鄉產業生產合作社今年在縣府輔導下，耗資150萬元購置小型蜂蜜濃縮機，成立原鄉產業蜂蜜加工站，即日起啟用，這是全國首座由蜂農團體營運的小型蜂蜜濃縮機加工站，將可幫助蜂農降低成本並提升蜂蜜品質，未來養蜂產業蓬勃發展，也將成為獅潭原鄉主要經濟活動。

苗縣府指出，獅潭鄉百壽村位於明德水庫水源保育區，自然生態環境優異，水質純淨、陽光充足，3年前向原住民族委員會提報林下經濟計畫，開始推動部落養蜂產業，隨後輔導成立原鄉產業生產合作社，迄今已有泰安鄉、獅潭鄉、南庄鄉約近18戶的蜂農群體，蜂蜜的產量更是逐年遞增。

由於剛採收的蜂蜜通常須送至濃縮廠濃縮，減低蜂蜜中的水分，以利保存，然而送往大型濃縮廠濃縮，通常需耗費車程時間及連夜排隊等候，在此狀況下蜂蜜品質也較難把關；因此，農改場從去年開始鼓勵養蜂業者或蜂農團體可依生產規模建置「小型減壓濃縮機」共同使用，以解決奔波費時及耗損的問題。

百壽村原鄉產業生產合作社今年在縣府輔導下，向原民會提報蜂蜜產業提升計畫，獲核定補助100萬元，合作社配合自籌50萬元，共計150萬元在百壽派出所旁民宅設置小型蜂蜜濃縮機，成立原鄉產業蜂蜜加工站，並在昨天舉辦揭牌啟用儀式。

合作社指出，該加工站是全國第1座由蜂農團體營運的小型蜂蜜濃縮機加工站，每天加工產量約1噸，每鍋濃縮120公升蜂蜜，剛好適合小蜂農的產量，不但讓社員及周邊的小蜂農可以降低委外損耗和較低成本外，更可少量、即時性的將蜂蜜的新鮮口感保存，達到品質提升目標。

百壽村原鄉產業生產合作社今年在縣府輔導下，耗資150萬元購置小型蜂蜜濃縮機，成立原鄉產業蜂蜜加工站並正式啟用。圖／苗栗縣政府提供
百壽村原鄉產業生產合作社今年在縣府輔導下，耗資150萬元購置小型蜂蜜濃縮機，成立原鄉產業蜂蜜加工站並正式啟用。圖／苗栗縣政府提供

生產合作社 苗栗縣 蜂蜜

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