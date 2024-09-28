聽新聞
0:00 / 0:00

停擺2年將重啟 竹縣廚餘廠採黑水虻產製堆肥

聯合報／ 記者胡蓬生／新竹報導
新竹縣環保局興建的廚餘回收廠「停擺」2年多，最近已將機具設備修復及調整，預計10月中旬重啟。記者胡蓬生／攝影
新竹縣環保局興建的廚餘回收廠「停擺」2年多，最近已將機具設備修復及調整，預計10月中旬重啟。記者胡蓬生／攝影

新竹縣環保局在新豐鄉興建的廚餘回收廠「停擺」2年多，鄉鎮公所廚餘多只能往民間養豬業者送，環保局最近修復機具設備完成，若驗收順利，預計10月中旬重啟廚餘廠，恢復收取縣內廚餘製作堆肥，每天可去化20噸廚餘；新的委外操作業者採用「黑水虻」處理，去化量能快也多。

非洲豬瘟影響，國內廚餘曾一度禁用於養豬，後來又開放，但廚餘「身價」已不如前。新竹縣有鄉鎮公所清潔隊抱怨，以往收集的廚餘還能標售，但非洲豬瘟發生後，廚餘身價大降，鄉公所請合法養豬業者來收，每月還得支付對方5000元，後來公所乾脆自己派車送去。

新竹縣環保局指出，縣內各鄉鎮的廚餘，養豬場只要符合200頭以上規模，且有高溫蒸煮設備殺菌，都可收取廚餘，全縣共有47家業者符合，可協助去化廚餘。

至於位於新豐鄉的廚餘處理廠先前因委外操作者財務出問題，且機具損壞而停止運作迄今。環保局表示，機具已修復並調整完成，新業者不同於先前業者使用的加熱方式，而是採黑水虻產製堆肥。

廚餘 環保局 非洲豬瘟

延伸閱讀

黑水虻大軍助陣！ 竹縣廚餘廠停擺2年後下月將恢復運作

全家臭翻！他用廚餘機崩潰「比便祕3天拉出的還臭」 網揪錯1步驟

過期1年半饅頭捐彰化家扶 社工：這裡非廚餘回收場

迎中秋桃園收垃圾 烤肉高壓瓶罐排空資收、柚子皮為廚餘

相關新聞

桃園市在兩民調教育、醫衛、治安、城市治理多項第1

遠見雜誌昨天公布縣市民調評比，桃園市在政府效能獲首善，治安、城市治理第1，經濟就業10年來最佳。另一民調榮泰創數據今天也...

停擺2年將重啟 竹縣廚餘廠採黑水虻產製堆肥

新竹縣環保局在新豐鄉興建的廚餘回收廠「停擺」2年多，鄉鎮公所廚餘多只能往民間養豬業者送，環保局最近修復機具設備完成，若驗...

桃園市府明年歲出增144億元再創新高 議長邱奕勝促全力推動重大建設

桃園市議會第三屆第4次定期會登場，議長邱奕勝今天在開幕致詞表示，這次重要任務為審議桃園市政府114年度總預算，市政府明年...

限貸令購屋族恐斷頭 桃議會國民黨團籲政府助民度難關

桃園市議會國民黨團今天中午記者會指出，中央先推新青安，央行再祭出史上最嚴厲打房措施，在缺乏配套措施下造成很多年輕人陷入套...

黑水虻大軍助陣！ 竹縣廚餘廠停擺2年後下月將恢復運作

新竹縣環保局興建的廚餘回收廠「停擺」2年多，最近已將機具設備修復及調整，預計10月中旬可恢復收取縣內廚餘製作堆肥，每天可...

桃園5歲男童跌落停車場旁水溝受傷 市府會勘釐清權責

1名5歲男童於桃園市平鎮區上海路與中庸路交界處的停車場，疑未注意階梯及路況，不慎跌入造成左小腿大面積挫傷，男童母親看到小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。