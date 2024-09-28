停擺2年將重啟 竹縣廚餘廠採黑水虻產製堆肥

新竹縣環保局在新豐鄉興建的廚餘回收廠「停擺」2年多，鄉鎮公所廚餘多只能往民間養豬業者送，環保局最近修復機具設備完成，若驗收順利，預計10月中旬重啟廚餘廠，恢復收取縣內廚餘製作堆肥，每天可去化20噸廚餘；新的委外操作業者採用「黑水虻」處理，去化量能快也多。

受非洲豬瘟影響，國內廚餘曾一度禁用於養豬，後來又開放，但廚餘「身價」已不如前。新竹縣有鄉鎮公所清潔隊抱怨，以往收集的廚餘還能標售，但非洲豬瘟發生後，廚餘身價大降，鄉公所請合法養豬業者來收，每月還得支付對方5000元，後來公所乾脆自己派車送去。

新竹縣環保局指出，縣內各鄉鎮的廚餘，養豬場只要符合200頭以上規模，且有高溫蒸煮設備殺菌，都可收取廚餘，全縣共有47家業者符合，可協助去化廚餘。

至於位於新豐鄉的廚餘處理廠先前因委外操作者財務出問題，且機具損壞而停止運作迄今。環保局表示，機具已修復並調整完成，新業者不同於先前業者使用的加熱方式，而是採黑水虻產製堆肥。