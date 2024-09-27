桃園市在兩民調教育、醫衛、治安、城市治理多項第1

遠見雜誌昨天公布縣市民調評比，桃園市在政府效能獲首善，治安、城市治理第1，經濟就業10年來最佳。另一民調榮泰創數據今天也發布今年8月5項市政輿情分析結果，6都聲量好感度排行方面，桃園市衛生醫療、教育好感度第一，台南市休閒觀光好感度最高，高雄市在經濟就業好感度第一，台北市消防與公共安全第一。

遠見雜誌昨天公布「2024縣市總體暨永續競爭力調查」，桃園市在治安、治理永續面向上持續精進，兩者拿下全國第1，在與民生相關的經濟與就業面向，進步到6都第2，全國第3，為2014年升格以來的最佳成績，也是六都中進步最多的城市，被雜誌譽為「政府效能首善之城」，總計桃園市這次於9大面向指標奪得兩項第1，細部指標則有11項奪得全臺第1。

榮泰創數據今天公布6都好感度教育面第1為桃園市，好感度8.81，高雄市第2好感度7.34，桃園第1的主因為重視整體教育發展，張善政秉持教育優先的理念，上任後即率先推動免費營養午餐及補助5歲幼兒助學金等政策；8月推出全台首座兒童交通安全教育園區（戶外教學園區，在桃園監理站區），規畫真實道路情境，培養孩童在道路的危險感知能力，讓孩童們在安全的真實道路情境下，從小建立正確的交通安全觀念，體驗式的教育更能深化孩童的學習。

醫療衛生桃園市聲量好感度第1，好感度達2.16，台北市2.03第2。桃園市從肺癌擴大篩檢到智慧醫療，在張善政上任後列為積極推動健康醫療政策，在AI影像辨識系統輔助下，完成3萬多人的早期肺癌篩檢，是國際上少有的大規模有系統地肺癌篩檢。另外，桃園市成立全國唯一的婦幼發展局致力婦女及幼兒健康照護，先後包括凍卵補助、生育津貼多1胎加1萬元、好孕專車2.0、支持企業托育、產婦心理諮商與擴大托兒據點等，打造桃園為婦幼友善城市。

桃園市在消防與公共安全方面，聲量滿意度第2名，市政府新推的政策包括成立「都市更新專案辦公室」，都發局統計桃園市住宅總量87.4萬戶，其中屋齡50年以上的老宅佔4.6%約4萬戶，舊市區也面臨屋齡老舊、巷道狹窄及公共安全等問題，市府成立專案辦公室表現推動都市更新的決心。另外，為維護公共安全，建管處強力拆除頂樓違規加蓋套房和其他明顯影響公共安全的違建。