苗栗原鄉產業蜂蜜加工站獅潭啟用 嘉惠部落小農
苗縣府輔導原鄉產業生產合作社提報計畫獲補助，建置小型減壓濃縮機，今天在獅潭鄉百壽部落成立原鄉產業蜂蜜加工站，有助部落小蜂農降低委外耗損及成本，提升保存蜂蜜新鮮口感。
苗栗原鄉產業蜂蜜加工站今天在獅潭鄉百壽部落揭牌啟用，縣府表示，獅潭百壽村位於明德水庫水源保育區，自然生態環境優良，3年前開始推動發展部落養蜂產業並輔導成立「有限責任苗栗縣原鄉產業生產合作社」，至今已有泰安鄉、獅潭鄉、南庄鄉約近18戶的蜂農群體，蜂蜜產量更是逐年遞增。
合作社指出，剛採收的蜂蜜通常須送至濃縮廠濃縮，減低蜂蜜中的水分，以利保存，然而送往外地大型濃縮廠濃縮加工，通常需耗費車程時間及連夜排隊等候，在此狀況下蜂蜜品質也較難把關，因此，農改場鼓勵養蜂業者或蜂農團體可依生產規模建置「小型減壓濃縮機」共同使用，以解決奔波費時及耗損的問題。
合作社透過縣府輔導，向原住民族委員會提報計畫獲補助，設置小型蜂蜜濃縮機，完成加工站設立。
合作社表示，這是全國首座由蜂農團體營運的小型蜂蜜濃縮機加工站，每天加工產量1噸，每鍋濃縮120公升蜂蜜，剛好適合小蜂農的產量，不但讓社員及周邊的小蜂農可以降低委外損耗和較低成本外，更可少量、即時性將蜂蜜的新鮮口感保存下來，達到品質提升目標。
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