移民署行動列車訪苗栗 新住民活力展現台灣多元

內政部移民署副署長林宏恩今天參與跨部會行動服務列車，訪視多名苗栗縣新住民後表示，新住民發揮創意、活力打拚，為自己人生開啟新篇章，更成為台灣多元社會不可獲缺力量。

林宏恩今天會同大陸委員會組長李佩儒、財團法人海峽交流基金會科長陳穎慶等人，共同參與移民署跨部會行動服務列車到苗栗縣走訪關懷新住民，首站參訪頭份市新住民服務據點，該據點於今年6月由地方創生團隊「台青柑譜共好協會」與新住民攜手設立，推出許多融合在地傳統文化的培力課程，廣受新住民讚賞。

移民署苗栗縣服務站指出，不少新住民反映，一般關懷據點功能多為諮詢與轉介，較有侷限性，而台青柑譜共好協會更致力於培養新住民新技能；此外，據點引進高科技健康檢測儀器，為新住民提供智慧照護服務。

一行人接著走訪由來自中國大陸廣西桂林的張艷君所創立的「苗栗縣新住民創藝協會」。張艷君曾經歷人生低谷，在許多人幫助及鼓勵下，參加新女力加速器創業計畫，以家鄉獨有的輕發酵辣椒醬搭配干貝製成的干貝醬獲得獎金，創辦手作廚房，開啟創業之路。

張艷君至今仍積極參加政府各項計畫、競賽，屢次獲獎，她說，期盼憑藉自身經驗及資源整合能力，幫助新住民姐妹創業，透過創立協會，提升新住民創新及專業技術能力。

來自大陸廣東梅縣的林芬，則在苗栗卓蘭山區種植安全無毒蔬果，今年以「100芬（安全無毒）生鮮蔬果農場」為主題，獲選移民署「第10屆新住民及其子女築夢計畫」，藉此計畫除添購設備擴大種植無農藥殘留的小番茄、小黃瓜等時令蔬果，更定期捐贈給教會，幫助許多貧困家庭。

林宏恩等人與新住民座談、了解在台生活經驗，品嚐自治水果酵素飲等美食。他說，新住民讓台灣更多元美好，透過訪視行程，看見新住民在台灣土地上打拚的活力，以及對社會公益的付出，顯示新住民已是台灣社會不可或缺的一股力量。