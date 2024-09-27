苗栗10月2場徵才聚焦製造業 提供職涯諮詢

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署規劃10月在苗栗縣舉辦2場徵才活動，聚焦設備製造業提供相關職缺，現場將設有職涯諮詢服務，協助民眾適性探索，精準鎖定職涯目標。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署今天表示，為促進媒合優秀人才投入就業市場，10月在桃園、新竹、苗栗地區共推出10場多元主題徵才活動，共有224家企業參與，釋出近1萬個職缺；除了提供優質就業機會，現場將針對民眾的職涯規劃提供專業建議及政府各項獎補助措施的說明。

其中，苗栗地區的徵才活動，將於10月16日、10月24日分別在竹南科學園區、頭份市舉辦，主要聚焦設備製造業。

桃竹苗分署說，10月16日率先登場的頭份場次，預計有設備製造商京鼎精密及錼創顯示科技等企業，提供電控工程師、工業工程師、量測技術工程師、產品工程師、CNC工程師等職缺，起薪達新台幣4萬元以上。

此外，徵才活動現場將設有專業職涯探索服務，由具備專業證照的職涯諮詢師提供職業興趣探索、個人特質認識等服務，協助求職者更了解自身優勢，精準錨定職涯方向，把握求職新契機。