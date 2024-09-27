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竹市男子汽車欠稅未繳 放路邊停車格遭拖吊查封

中央社／ 新竹市27日電

新竹市1名男子的自小客車未繳汽車牌照稅及罰單，日前停放在竹市路邊停車格時，遭停車格通報機制發現是欠稅車輛，由法務部行政執行署新竹分署執行拖吊查封，若再不繳清將法拍車輛。

新竹執行分署今天發布新聞稿指出，1名男子滯欠民國111、113年之使用牌照稅未繳，又多次超速行駛遭罰，總欠稅捐及罰鍰合計新台幣19萬餘元，因逾期未繳，經新竹市稅務局及新竹監理站移送新竹分署執行。

新竹執行分署表示，該名男子名下無存款、薪資、股票或不動產，僅有車輛可供執行。日前經由新竹市稅務局的路邊停車格通報機制，查獲該名男子的車輛停在路邊停車格，立即派員前往進行查封程序。

新竹執行分署指出，當時撥打電話給男子未果，經竹市稅務局請求先進行車輛查封程序後，將該車拖至拖吊場，後續若男子仍不繳清所欠使用牌照稅及罰鍰，就會拍賣該部車輛。

為提升違章車輛追查效率，新竹執行分署表示，新竹市稅務局導入科技執法，利用固定式車牌自動辨識系統、路邊停車格、智慧停車柱及警察機關查獲通報等方式勾稽查核，呼籲民眾按時繳納使用牌照稅，車牌經吊銷不上路。

停車格 新竹 機制

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