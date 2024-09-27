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桃園市府明年歲出增144億元再創新高 議長邱奕勝促全力推動重大建設

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市議會定期大會今天開幕，審查市政府下年度預算是重頭戲。記者鄭國樑／攝影
桃園市議會定期大會今天開幕，審查市政府下年度預算是重頭戲。記者鄭國樑／攝影

桃園市議會第三屆第4次定期會登場，議長邱奕勝今天在開幕致詞表示，這次重要任務為審議桃園市政府114年度總預算，市政府明年歲出編列1711.98億元，比去年增加144億元再創歷年新高，其中金額高的建設項目包括捷運及鐵路地下化工程籌編153億1463萬元，航空城建設144億4069萬元。

邱奕勝指出，預算增加代表桃園市進入全方位建設時代，相對財務負擔越來越沉重，桃園自升格以來，人口增長位居全國首位，但獲得的中央統籌分配稅款及一般性補助款卻始終是六都最低，限制了桃園未來的發展，市府應持續向中央爭取對桃園更公平更合理的資源分配。

邱奕勝表示，捷運綠線工程至113年8月進度58.79%，呼籲市府全心投入，排除各項施工障礙，達成119年主線通車的目標。他也提醒市長張善政和市府團隊，對於攸關桃園未來發展的航空城、鐵路地下化、捷運等重大建設，應持續不斷的努力。

另外，有關上次定期會議員關心的議題，衛福部5月中同意調整次醫療區計畫，新增八德次醫療區，邱奕勝呼籲市府加速籌建桃園市立醫院。而桃園捷運日運量激增，為因應日漸增加的運量需求，他督促市府提早規畫增購列車，全面增加營運班次。關於第二行政園區、社會住宅、居住正義、老舊社區都更等，也一併請市府團隊重視解決。

邱奕勝也提醒市府，審計處112年度桃園市總決算審核報告，檢討桃園市政府缺失包括部分機關歲出預算執行率偏低、市立美術館減項發包導致增加財政負擔、下水道系統建設未能如期發展、加強捷運建設財務規畫、部分停車場營運管理未符預期等，市府要虛心檢討全力改善，造福桃園市民。

捷運 桃園 邱奕勝

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