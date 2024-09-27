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限貸令購屋族恐斷頭 桃議會國民黨團籲政府助民度難關

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市議會國民黨團批中央打房殃及無辜的房貸族，呼籲政府伸援手。記者鄭國樑／攝影
桃園市議會國民黨團批中央打房殃及無辜的房貸族，呼籲政府伸援手。記者鄭國樑／攝影

桃園市議會國民黨團今天中午記者會指出，中央先推新青安，央行再祭出史上最嚴厲打房措施，在缺乏配套措施下造成很多年輕人陷入套牢及斷頭危機，黨團呼籲中央不要貿然推出不成熟政策，市政府也要成立專案窗口因應，協助因打房無辜被波及面臨困境的民眾。

桃園市政府消保官表示，中央銀行嚴打炒房有關房貸限縮令的效應，目前還沒有收到爭議案件，研判可能還在銀行、仲介與購物者之間協商階段，購屋者如果有這方面的疑問可以在上班時間撥1950諮詢。基本上會按照消費爭議的處理程序分兩階段辦理，第一階段就是由消保官行文業者，在15天內與申訴者協商；如果雙方未達成協議就進入第二階段，消費者再提出申訴，消保官介入了解雙方定型化契約的內容，一旦要解約，可以協助消費者請業者減少違約金（通常為房價的15%）的金額，如果在斡旋階段就只沒收斡旋金。消保官提醒購屋族在定型化契約可以加註一旦貸款成數未達到雙方約定的比率，業者必須無條件解約不得主張支付違約金。

議會國民黨團總有19名市議員出席，高喊「居住正義、政府有責、青年成家、市府幫忙」。總召徐玉樹表示，桃園有很多年輕族群，在政府提出新青安以後加入首購族，但政府事後又推限貸令，信用限制強度很高，讓很多人被套牢甚至面臨斷頭。新青安與一般房貸不同，8大行庫所有的資金幾乎已接近滿水位狀態，央行限貸令衝擊所有貸款人，青年朋友可能因為貸款問題斷送前途，造成很多年輕人及家庭困擾。

黨團副召詹江村指出，桃園很多重劃區推案量全台數一數二，總統賴清德上任後推出新青安貸款，當下又是台灣資金浮濫時候，很多銀行為了搶拾這一塊大餅，將風險系降得很低，但政府發現可能重蹈美國次貸風暴，在沒預告，沒落日條款的情況下緊急煞車，貿然實施史上最嚴厲的打房措施。桃園交屋量大，年輕人及一般購屋貸款成數被降低，造成有些人付不出頭期款，面臨被建商沒收定金。

副召梁為超說，打房是必要的，打擊投機客及惡意的廠商，但新青安政策，把房價推到歷史新高，很多年輕人因優惠而買房，但政府後面卻用更嚴厲方式打擊房市交易，造成換屋族貸款成數降低。限貸令也造存款不夠多、經濟實力不夠的年輕人沒辦法辦房貸，如果貸款沒有下來，每天的罰款是3000元到4000元，一個月超過10萬元，年輕人根本無法承受。

國民黨議會黨團執行長簡志偉，議員劉熒隆、王仙蓮、錢龍、陳美梅、朱珍瑤、周玉琴、吳進昌、陳韋曄、凌濤、李柏坊、張碩芳、張桂綿及楊朝偉、舒翠玲、徐其萬都到場，大家強調中央銀行祭出限貸令造成很多年輕人措手不及，要求市政府消保官協助年輕人度過難關相關履約及法律問題，也希望中央推出的政策必須完善，因為錯誤政策比貪汙還可怕，要實現居住正義不是斷民眾的房貸補助，不能因錯誤政策錯殺購屋困難的青年朋友。

年輕人 新青安 消保官

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