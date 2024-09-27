黑水虻大軍助陣！ 竹縣廚餘廠停擺2年後下月將恢復運作

新竹縣環保局興建的廚餘回收廠「停擺」2年多，最近已將機具設備修復及調整，預計10月中旬可恢復收取縣內廚餘製作堆肥，每天可去化20噸廚餘；新的委外業者將採用黑水虻處理，量能比廚餘堆肥更快也更多。

新竹縣環保局指出，位於新豐的廚餘處理廠先前因委外操作者財務出問題，且機具損壞停止運作，目前機具已修復並調整完成，新的委外操作業者使用黑水虻產製堆肥，不同於先前業者使用的加熱方式；10月初環保局將驗收機具並實際操作，如通過驗收，10月中旬就可重新啟用廚餘廠。

受非洲豬瘟影響，國內廚餘曾一度禁用於養豬，後來又開放，但身價已不如前，有鄉鎮公所清潔隊抱怨，以往收集的廚餘還能標售，但非洲豬瘟發生後，廚餘身價大降，先前鄉公所請合法的養豬業者來收，每月還得支付對方5000元，後來鄉公所乾脆自己派車送過去。

環保局表示，新的委外操作業者使用黑水虻去化廚餘並產製堆肥，廚餘廠也已增建繁殖黑水虻的廠房，目前與業者簽約到年底，如效果不錯，明年將與對方持續合作。