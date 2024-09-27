快訊

第四屆500盤完整得獎名單出爐！這家餐廳拿下17盤創歷屆新高

下一代日本首相石破茂！安倍的老宿敵如何東山再起？

網狂問颱風假！粉專曝「這4地區」暴風圈籠罩機率高

桃園5歲男童跌落停車場旁水溝受傷 市府會勘釐清權責

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
記者翁唯真／攝影
記者翁唯真／攝影

1名5歲男童於桃園市平鎮區上海路與中庸路交界處的停車場，疑未注意階梯及路況，不慎跌入造成左小腿大面積挫傷，男童母親看到小孩受傷相當心疼，停車場業者獲悉後立即將洞填補，並賠償男童。而當地也希望將該排水溝及走道空間增設機車格，桃園市交通局回應，將與業者共同研擬。

本月17日，男童行經該處時，因水溝蓋破損，導致整條左腿滑進水溝中，造成左小腿大面積挫傷。不過該排水溝位置一旁為社區大樓、一旁則是停車場，家長起初反映求助無門，不知道相關單位誰要負責。

市議員王珮毓接獲家長陳情，因管理權責不明導致起初無人承擔責任，受害者遭踢皮球。為釐清權責歸屬，維護孩子與家長權益，並避免未來有類似情況發生，今將邀集交通局、養護工程處、平鎮區公所等單位釐清。

業者表示，事發後已放置三角錐警示民眾，並於2天內將破損部分填補，並提供男童醫藥費補償。

當地金星里長程明泉說，停車場及一旁社區大樓間有留人行通道，不過機車都會騎進去隨意停放，但周邊機車停車格缺乏，希望能將這部分改成畫設停車格，不然周遭小巷弄容易被機車占用，造成通行困難。

交通局停車管理工程科表示，該排水溝位置隸屬於停車場範圍內，業者已補好坑洞，暫時不會再做其餘改善。至於地方希望將留下的人行空間，因與業者合約至明年6月30日，後續會再跟業者商討如何將整體空間重新規畫，預計於下次合約內容時來做改善。

1名5歲男童於桃園市平鎮區上海路與中庸路交界處的停車場，疑未注意階梯及路況，不慎跌入造成左小腿大面積挫傷，今會勘釐清權責。記者翁唯真／攝影
1名5歲男童於桃園市平鎮區上海路與中庸路交界處的停車場，疑未注意階梯及路況，不慎跌入造成左小腿大面積挫傷，今會勘釐清權責。記者翁唯真／攝影
1名5歲男童於桃園市平鎮區上海路與中庸路交界處的停車場，疑未注意階梯及路況，不慎跌入造成左小腿大面積挫傷，目前破損已經修補。記者翁唯真／攝影
1名5歲男童於桃園市平鎮區上海路與中庸路交界處的停車場，疑未注意階梯及路況，不慎跌入造成左小腿大面積挫傷，目前破損已經修補。記者翁唯真／攝影
1名5歲男童於桃園市平鎮區上海路與中庸路交界處的停車場，疑未注意階梯及路況，不慎跌入造成左小腿大面積挫傷。圖／王珮毓提供
1名5歲男童於桃園市平鎮區上海路與中庸路交界處的停車場，疑未注意階梯及路況，不慎跌入造成左小腿大面積挫傷。圖／王珮毓提供
1名5歲男童於桃園市平鎮區上海路與中庸路交界處的停車場，疑未注意階梯及路況，不慎跌入造成左小腿大面積挫傷，地方希望人行通道改設機車格。記者翁唯真／攝影
1名5歲男童於桃園市平鎮區上海路與中庸路交界處的停車場，疑未注意階梯及路況，不慎跌入造成左小腿大面積挫傷，地方希望人行通道改設機車格。記者翁唯真／攝影

停車場 排水溝

延伸閱讀

淡水第三公墓遷葬後閒置1年半不做停車場 議員批局處甩鍋

桃園AI環境科技執法奪國際大獎 20月來裁罰汙染達2143萬

巨業黑歷史多「加入台南公車」鄉親怕爆？交通局：不同團隊

影／桃園轎車超車追撞2機車釀3人傷 目擊者驚呼過程全錄下

相關新聞

限貸令購屋族恐斷頭 桃議會國民黨團籲政府助民度難關

桃園市議會國民黨團今天中午記者會指出，中央先推新青安，央行再祭出史上最嚴厲打房措施，在缺乏配套措施下造成很多年輕人陷入套...

黑水虻大軍助陣！ 竹縣廚餘廠停擺2年後下月將恢復運作

新竹縣環保局興建的廚餘回收廠「停擺」2年多，最近已將機具設備修復及調整，預計10月中旬可恢復收取縣內廚餘製作堆肥，每天可...

抗癌女生「最後的國文作業」激勵徐偉迪堅定教育之路獲頒優良教師

新竹縣立二重國中總務主任徐偉迪獲得今年縣內特殊優良教師，他從事教育工作15年，除兼辦行政業務為校爭取經費，積極培訓體育選...

桃園5歲男童跌落停車場旁水溝受傷 市府會勘釐清權責

1名5歲男童於桃園市平鎮區上海路與中庸路交界處的停車場，疑未注意階梯及路況，不慎跌入造成左小腿大面積挫傷，男童母親看到小...

綠建築結合童心與互助 八德白鷺市民活動中心今揭牌

為滿足八德茄苳地區托育及居民活動空間需求，桃市府2年前以工程總經費9000萬，規劃興建三層樓的「白鷺市民活動中心暨東泰非...

中壢體育園區新闢道路 6階段施工影響主要幹道

因應「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」銜接聯外道路9個路口分別以5階段完成優化工程，今年10月4日起中壢區環中東路二段、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。