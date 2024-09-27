桃園5歲男童跌落停車場旁水溝受傷 市府會勘釐清權責

1名5歲男童於桃園市平鎮區上海路與中庸路交界處的停車場，疑未注意階梯及路況，不慎跌入造成左小腿大面積挫傷，男童母親看到小孩受傷相當心疼，停車場業者獲悉後立即將洞填補，並賠償男童。而當地也希望將該排水溝及走道空間增設機車格，桃園市交通局回應，將與業者共同研擬。

本月17日，男童行經該處時，因水溝蓋破損，導致整條左腿滑進水溝中，造成左小腿大面積挫傷。不過該排水溝位置一旁為社區大樓、一旁則是停車場，家長起初反映求助無門，不知道相關單位誰要負責。

市議員王珮毓接獲家長陳情，因管理權責不明導致起初無人承擔責任，受害者遭踢皮球。為釐清權責歸屬，維護孩子與家長權益，並避免未來有類似情況發生，今將邀集交通局、養護工程處、平鎮區公所等單位釐清。

業者表示，事發後已放置三角錐警示民眾，並於2天內將破損部分填補，並提供男童醫藥費補償。

當地金星里長程明泉說，停車場及一旁社區大樓間有留人行通道，不過機車都會騎進去隨意停放，但周邊機車停車格缺乏，希望能將這部分改成畫設停車格，不然周遭小巷弄容易被機車占用，造成通行困難。