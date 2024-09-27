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綠建築結合童心與互助 八德白鷺市民活動中心今揭牌
為滿足八德茄苳地區托育及居民活動空間需求，桃市府2年前以工程總經費9000萬，規劃興建三層樓的「白鷺市民活動中心暨東泰非營利幼兒園」，結合「童心」與「互助」的綠建築設計於今年3月間完工，其中1、2樓幼兒園上月已招生營運，3樓活動中心在里辦公處及社區發展協會進駐後，今舉行揭牌儀式，為桃園再添1處優質活動及托育場所。
市長張善政說，白鷺里早年屬農村型態，因社會型態變遷及交通建設開發，人口持續增長，截至上月底人口已達3389人，里辦公處結合社區發展協會推動各項關懷服務、政令宣導，同時致力推廣米食文化成效卓著，卻因與茄苳里共用茄白市民活動中心的場地不敷使用，且里內也缺托育機構。
經地方民代爭取，市府籌編經費，研議規劃讓活動中心與幼兒園結合，並將茄苳國小部分用地重新盤點整治再利用，興建外觀簡約輕巧、總樓板面積581坪的三層建築，提供白鷺里辦公處、白鷺社區發展協會及茄苳國小、東泰非營利幼兒園及公益性團體使用，建築主體於今年3月25日竣工。
其中，3樓的市民活動中心以高敞空間、多邊採光、通風透氣設計，可供表演、演講及展覽的社團活動，也有年長者供餐服務等多功能用途，提供里民全齡化服務，成為凝聚社區向心力主要據點；1、2樓幼兒園已招收2歲專班的白兔、綿羊班30人，3至5歲的鯨魚、海豚班20人，尚有40名額可申請。新建築不僅成為當地顯著公共地標、重要活動空間，也為家長解決托育問題、分攤育兒重擔。
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