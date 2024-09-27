快訊

LINE貼圖、表情貼1折只有5天！21款只要6元 咖波、兔子便利商店全買126元

飛往廈門…黃紹庭發3點聲明「未潛逃、未浮報助理費」 盼司法還諸清白

新婚才半年 日28歲歌手「酸欠少女」驚傳身亡！

聽新聞
0:00 / 0:00

綠建築結合童心與互助 八德白鷺市民活動中心今揭牌

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃園市八德區白鷺市民活動中心今天由市長張善政主持揭牌儀式，包括在地議員呂林小鳳、朱珍瑤、段樹文、楊朝偉及市府民政、教育局官員皆出席。記者陳恩惠／攝影
桃園市八德區白鷺市民活動中心今天由市長張善政主持揭牌儀式，包括在地議員呂林小鳳、朱珍瑤、段樹文、楊朝偉及市府民政、教育局官員皆出席。記者陳恩惠／攝影

為滿足八德茄苳地區托育及居民活動空間需求，桃市府2年前以工程總經費9000萬，規劃興建三層樓的「白鷺市民活動中心暨東泰非營利幼兒園」，結合「童心」與「互助」的綠建築設計於今年3月間完工，其中1、2樓幼兒園上月已招生營運，3樓活動中心在里辦公處及社區發展協會進駐後，今舉行揭牌儀式，為桃園再添1處優質活動及托育場所。

市長張善政說，白鷺里早年屬農村型態，因社會型態變遷及交通建設開發，人口持續增長，截至上月底人口已達3389人，里辦公處結合社區發展協會推動各項關懷服務、政令宣導，同時致力推廣米食文化成效卓著，卻因與茄苳里共用茄白市民活動中心的場地不敷使用，且里內也缺托育機構。

經地方民代爭取，市府籌編經費，研議規劃讓活動中心與幼兒園結合，並將茄苳國小部分用地重新盤點整治再利用，興建外觀簡約輕巧、總樓板面積581坪的三層建築，提供白鷺里辦公處、白鷺社區發展協會及茄苳國小、東泰非營利幼兒園及公益性團體使用，建築主體於今年3月25日竣工。

其中，3樓的市民活動中心以高敞空間、多邊採光、通風透氣設計，可供表演、演講及展覽的社團活動，也有年長者供餐服務等多功能用途，提供里民全齡化服務，成為凝聚社區向心力主要據點；1、2樓幼兒園已招收2歲專班的白兔、綿羊班30人，3至5歲的鯨魚、海豚班20人，尚有40名額可申請。新建築不僅成為當地顯著公共地標、重要活動空間，也為家長解決托育問題、分攤育兒重擔。

桃園市長張善政及在地民代結束揭牌儀式後，到1樓的幼兒園視察，看著幼幼班的孩童進行體能訓練。記者陳恩惠／攝影
桃園市長張善政及在地民代結束揭牌儀式後，到1樓的幼兒園視察，看著幼幼班的孩童進行體能訓練。記者陳恩惠／攝影
桃園市八德區白鷺市民活動中心今天揭牌，位於3樓的空間以高敞空間、多邊採光、通風透氣設計，可供表演、演講及展覽的社團活動，也有年長者供餐服務等多功能用途，1、2樓則為幼兒園。記者陳恩惠／攝影
桃園市八德區白鷺市民活動中心今天揭牌，位於3樓的空間以高敞空間、多邊採光、通風透氣設計，可供表演、演講及展覽的社團活動，也有年長者供餐服務等多功能用途，1、2樓則為幼兒園。記者陳恩惠／攝影
桃園市八德區白鷺市民活動中心今天舉行揭牌儀式，位於1、2樓的東泰非營利幼兒園已於上月招生營運。記者陳恩惠／攝影
桃園市八德區白鷺市民活動中心今天舉行揭牌儀式，位於1、2樓的東泰非營利幼兒園已於上月招生營運。記者陳恩惠／攝影

幼兒園 托育 綠建築

延伸閱讀

響應全球永續發展 美吾華GMP綠建築新廠落成

美吾華 GMP 綠建築新廠落成 擴大市場領先地位

讓人會再訪的家庭式美味！台北車站「笑貓咖哩」承德2店，多種選擇、新鮮食材的自家製香料咖哩

內政部擬明年修法強制興建淨零建築 估不影響房價

相關新聞

影／想毀容？新竹市府民政處長持槍姿勢錯誤惹議 本人回應了

新竹市府民政處長施淑婷昨天在臉書發文上傳自己持步槍射擊訓練的照片，但因為持槍姿勢錯誤，未將槍托抵住肩窩，若實際開槍射擊恐...

綠建築結合童心與互助 八德白鷺市民活動中心今揭牌

為滿足八德茄苳地區托育及居民活動空間需求，桃市府2年前以工程總經費9000萬，規劃興建三層樓的「白鷺市民活動中心暨東泰非...

中壢體育園區新闢道路 6階段施工影響主要幹道

因應「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」銜接聯外道路9個路口分別以5階段完成優化工程，今年10月4日起中壢區環中東路二段、...

台灣苗栗「Chill好食」農遊魅力 日本國際旅展亮相

全亞洲最大規模國際旅展26日起連四天在日本東京國際展示場盛大登場，苗栗縣休閒農業與觀光旅遊為拓展新商機，以台灣苗栗館「C...

桃園AI環境科技執法奪國際大獎 20月來裁罰汙染達2143萬

桃園AI環境科技執法勇奪「2024 Gartner政府數位創新服務獎」亞太區首獎，桃園智慧城市治理獲國際肯定。桃園市環保...

新竹強降雨樹倒多 消防員淪鋸樹班

極端氣候導致強降雨頻率增加，新竹市22日至24日鋒面來臨間，路樹倒塌案件高達8件。時代力量市議員蔡惠婷、林彥甫昨開記者會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。