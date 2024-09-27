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中壢體育園區新闢道路 6階段施工影響主要幹道

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
因應「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」銜接聯外道路9個路口分別以5階段完成優化工程，今年10月4日起中壢區環中東路二段、中山東路二段及龍慈路施工管制，將階段性占用部分車道。圖／工務局提供
因應「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」銜接聯外道路9個路口分別以5階段完成優化工程，今年10月4日起中壢區環中東路二段、中山東路二段及龍慈路施工管制，將階段性占用部分車道。圖／工務局提供

因應「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」銜接聯外道路9個路口分別以5階段完成優化工程，今年10月4日起中壢區環中東路二段、中山東路二段及龍慈路施工管制，將階段性占用部分車道，施工路段行車速限調降為30公里，請用路人依指示通行。

桃園市中壢運動公園區段徵收工程於2021年5月開工，範圍主要涵蓋中壢後站，包括環中東路至龍慈路、龍岡路至中山東路等區塊，總面積約72公頃，為配合工程執行區域內新闢道路、既有道路路口銜接作業，各路口號誌、庇護島及行穿線等優化設施工程，於10月4日進場施作，預計於今年年11月11日完成，本次施工範圍共計9個路口並分5階段施工。

第1階段施工期間為10月4日至11日，分別為「環中東路二段及昆明街路口」和「環中東路二段及利民路路口」。

第2階段施工期間為10月12日至19日，分別為「環中東路二段及吉長二街路口」和「環中東路二段及福州路路口」。

第3階段施工期間為10月20日至27日，分別為「中山東路二段及中山東路281巷路口」和「龍慈路與龍興路往西190公尺路口」。

第4階段施工期間為10月28日11月5日，分別為「環中東路二段及中山東路二段路口」和「中山東路二段及普仁派出所前路口」。

第5階段施工期間為11月6日至11日，為「環中東路二段與及吉長街路口」。

工程施工期間將階段性占用部分車道，施工路段行車速限調降為30公里，請用路人配合交管人員導引及留意交維告示小心行駛，施工期間造成不便，敬請見諒。

因應「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」銜接聯外道路9個路口分別以5階段完成優化工程，今年10月4日起中壢區環中東路二段、中山東路二段及龍慈路施工管制，將階段性占用部分車道。記者翁唯真／攝影
因應「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」銜接聯外道路9個路口分別以5階段完成優化工程，今年10月4日起中壢區環中東路二段、中山東路二段及龍慈路施工管制，將階段性占用部分車道。記者翁唯真／攝影
因應「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」銜接聯外道路9個路口分別以5階段完成優化工程，今年10月4日起中壢區環中東路二段、中山東路二段及龍慈路施工管制，將階段性占用部分車道。記者翁唯真／攝影
因應「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」銜接聯外道路9個路口分別以5階段完成優化工程，今年10月4日起中壢區環中東路二段、中山東路二段及龍慈路施工管制，將階段性占用部分車道。記者翁唯真／攝影

中壢 中東 車道

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