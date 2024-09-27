台灣苗栗「Chill好食」農遊魅力 日本國際旅展亮相

全亞洲最大規模國際旅展26日起連四天在日本東京國際展示場盛大登場，苗栗縣休閒農業與觀光旅遊為拓展新商機，以台灣苗栗館「Chill好食」的農村旅遊為主題參展，現場有專業主持與導覽活動深受歡迎，讓日本遊客透過互動體驗，感受苗栗農村旅遊的獨特魅力。

苗栗縣政府指出，根據交通部觀光署觀光資料庫統計今年1到7月來台旅客統計顯示，日本訪台旅客達56萬6497人次，為海外入境旅客首位，且日本與台灣具有深刻的飲食、文化、歷史等淵源，是推廣苗栗農村旅遊極具潛力的國家。

縣府透過與可樂旅遊合作，整合所轄具國際服務量能業者，為日本遊客量身打造在台灣的苗栗行程，包括舊山線鐵道自行車、自然圈農場、飛牛牧場、喜妹娜哇、享沐時光莊園渡假酒店、卓也小屋及花露休閒農場等各具特色景點與業者。

縣府農業處長陳樹義表示，此次旅展以台灣苗栗館「Chill好食」農村旅遊為主題，向日本旅遊業者及有興趣台灣旅遊的民眾，推廣苗栗客家創意餐食、小農蔬食美饌、藍染工藝、稻草編織、鐵道文化、餵牛體驗、特色奶製美食、花卉藝術與創意網美甜品，透過推廣強化日本旅行業者及旅客對苗栗印象，以達到人進物出之目的。

他表示，依旅客需求推動1日、2日的苗栗「Chill好食」行程，搭配台灣經典旅遊景點串聯，讓團體旅遊6人以上即可成團出發，深入探索苗栗的隱藏秘境，體驗最在地的農村之美，未來將持續推廣苗栗的農遊，讓世界看見苗栗的美好。