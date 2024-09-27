影／想毀容？新竹市府民政處長持槍姿勢錯誤惹議 本人回應了

新竹市府民政處長施淑婷昨天在臉書發文上傳自己持步槍射擊訓練的照片，但因為持槍姿勢錯誤，未將槍托抵住肩窩，若實際開槍射擊恐造成臉部重傷，引爆網友狂酸「想毀容？不要誤導射擊姿勢」，她本人今早則回應對於網友發言「我都予以尊重」。

施淑婷面對爭議回應表示，昨天發文的照片實際上是槍支重量的體驗，也並非是替代役男的實彈射擊訓練，至於臉書發文內容，有的人會喜歡、也有人不喜歡，民眾都可以自由地表達與討論，她都予以尊重。

不過她昨天在臉書上傳的照片，卻引發民眾質疑，是否當下根本沒有教官在旁指導，以致施淑婷持槍姿勢出現嚴重錯誤，不僅槍托沒有抵住肩窩防止後座力造成持槍者受傷，甚至她是直接將步槍扛在肩膀上，遭酸是在拿火箭筒，且她食指已扣入扳機，都是錯誤持槍姿勢。

她的發文內容更稱「閉上一隻眼睛時，想要的一切變得更加清晰。睜開兩隻眼睛時，發現距離與理想一樣遙遠」，惹來網友群嘲錯誤持槍，是想把自己的眼睛打瞎還是毀容？

施淑婷發文後1小時也發現自己持槍姿勢有誤引起爭議，自己回文自嘲「大家都有看出理想與現實的距離，理想打敵人、現實打瞎自己的眼」。不過網友並不買帳，更引來新一輪嘲諷。

網友譏諷「開槍之後眼睛就會變黑輪了、射擊都是抵緊肩窩，第一次看過抵緊眼窩的、連擺拍都不會欸、原來是T91火箭筒」，她則自行留言緩頰解釋給網友稱「這是模擬體驗的BB槍、被發現我的本命是拿火箭筒」。