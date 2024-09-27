快訊

邀韓國瑜談預算卡關 卓榮泰：喝過一杯很溫暖的咖啡了

颱風最快今晚生成…恐達中颱侵台！不排除海陸警齊發 「這2天」影響最劇

當不成燕子…「準山陀兒」颱風恐發海警 專家：速度緩慢影響時間長

聽新聞
0:00 / 0:00

影／想毀容？新竹市府民政處長持槍姿勢錯誤惹議 本人回應了

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹市府民政處長施淑婷手拿T91步槍姿勢有誤，在臉書掀起引發爭議。圖／翻攝自施淑婷臉書
新竹市府民政處長施淑婷手拿T91步槍姿勢有誤，在臉書掀起引發爭議。圖／翻攝自施淑婷臉書

新竹市府民政處長施淑婷昨天在臉書發文上傳自己持步槍射擊訓練的照片，但因為持槍姿勢錯誤，未將槍托抵住肩窩，若實際開槍射擊恐造成臉部重傷，引爆網友狂酸「想毀容？不要誤導射擊姿勢」，她本人今早則回應對於網友發言「我都予以尊重」。

施淑婷面對爭議回應表示，昨天發文的照片實際上是槍支重量的體驗，也並非是替代役男的實彈射擊訓練，至於臉書發文內容，有的人會喜歡、也有人不喜歡，民眾都可以自由地表達與討論，她都予以尊重。

不過她昨天在臉書上傳的照片，卻引發民眾質疑，是否當下根本沒有教官在旁指導，以致施淑婷持槍姿勢出現嚴重錯誤，不僅槍托沒有抵住肩窩防止後座力造成持槍者受傷，甚至她是直接將步槍扛在肩膀上，遭酸是在拿火箭筒，且她食指已扣入扳機，都是錯誤持槍姿勢。

她的發文內容更稱「閉上一隻眼睛時，想要的一切變得更加清晰。睜開兩隻眼睛時，發現距離與理想一樣遙遠」，惹來網友群嘲錯誤持槍，是想把自己的眼睛打瞎還是毀容？

施淑婷發文後1小時也發現自己持槍姿勢有誤引起爭議，自己回文自嘲「大家都有看出理想與現實的距離，理想打敵人、現實打瞎自己的眼」。不過網友並不買帳，更引來新一輪嘲諷。

網友譏諷「開槍之後眼睛就會變黑輪了、射擊都是抵緊肩窩，第一次看過抵緊眼窩的、連擺拍都不會欸、原來是T91火箭筒」，她則自行留言緩頰解釋給網友稱「這是模擬體驗的BB槍、被發現我的本命是拿火箭筒」。

火箭

延伸閱讀

台中豪車旗艦店12億元打造 下一步前進新竹、台南

射擊／吳佳穎拚大獎賽第3金 25公尺手槍資格賽暫居第2

曾剷除新竹最大幫派軍火庫 竹檢葉子誠獲十大傑出青年獎

南投竹山槍擊案 犯嫌開5槍射擊對方車輛逃逸

相關新聞

影／想毀容？新竹市府民政處長持槍姿勢錯誤惹議 本人回應了

新竹市府民政處長施淑婷昨天在臉書發文上傳自己持步槍射擊訓練的照片，但因為持槍姿勢錯誤，未將槍托抵住肩窩，若實際開槍射擊恐...

新竹強降雨樹倒多 消防員淪鋸樹班

極端氣候導致強降雨頻率增加，新竹市22日至24日鋒面來臨間，路樹倒塌案件高達8件。時代力量市議員蔡惠婷、林彥甫昨開記者會...

廣角鏡／桃市府獲Gartner數位創新服務獎

2024Gartner政府數位創新服務獎前天公布成績，桃園市政府以AI環境汙染辨識系統、全方位行人安全AI防護網計畫囊括...

苗栗通霄新生兒 明年起每胎可領11萬

苗栗縣通霄鎮公所前天獲代表會三讀通過自治條例，明年元旦起，將首度發放生育津貼9萬元，再加上苗縣府2萬元生育津貼，通霄鎮新...

桃園電動機車自行車今年10起火燒車 這1方法自救

愈來愈多民眾、移工使用電動機車或電動自行車，衍生電動機車、自行車火燒車事故，危及民眾安全，桃園市消防局第四大隊圳頂分隊今...

桃園國際機場回饋金首創學生參與式預算 投票率高抽iPad

桃園市政府將參與式預算導入機場回饋金機制，首創邀請回饋區大園國際高中等4所高中學生，規畫議題及提案爭取預算，今天下午舉辦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。