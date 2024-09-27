新竹強降雨樹倒多 消防員淪鋸樹班

極端氣候導致強降雨頻率增加，新竹市22日至24日鋒面來臨間，路樹倒塌案件高達8件。時代力量市議員蔡惠婷、林彥甫昨開記者會，批市府路樹管理權責雜亂，導致消防員淪為「鋸樹班」緊急處理後，還要苦等單位接手。市府回應，都有依照分工原則處理。

林彥甫、蔡惠婷表示，新竹市公有人行道、中央分隔島、校園圍牆旁的樹木，分屬不同的單位，導致消防勤務中心接獲報案時，即使沒有阻礙交通或是生命危害，也只能先派消防員到現場查看、鋸樹，再等權責單位或是委外廠商到場才能離開；24日三民國中旁路樹倒塌後，消防員當天就等了4個小時。

「不應讓消防員淪為鋸樹班，危害市民的生命財產安全。」林彥甫說，竹市消防局各分隊扣除輪休後，常態留守人力約8至10人，樹倒案件一次出動約5人，分隊留守僅剩2至3人。呼籲市府應提升緊急樹倒的委外處理量能，並確實要求廠商即時到場。

新竹市城銷處表示，樹木倒塌事件依市府各類災害案件各機關單位分工處理原則，經竹市災情通報群組後，由消防局派遺人車至現場，了解是否影響交通生命財產安全處理，並且確認業務主管權責後依規通報權責單位處理。

城銷處指出，經查三民國中旁當天倒塌樹木巨大，外包廠商需臨時調派大型機具，城銷處當天有積極協調廠商盡速到場處理，以利道路通行。